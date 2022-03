Makranczi Zalán Marics Peti Sztárban Sztár!-os produkciójára: A közepénél kifingottál

Nehéz feladatot kapott, amit a zsűri szerint nem feltétlenül tudott megugrani.

Fred Durstöt, a Limp Bizkit frontemberét kellett utánoznia Marics Petinek a Sztárban Sztár! legutóbbi adásában. Ráadásul nem is akármelyik számot, hanem az együttes Rollin’ című slágerét, amit szusszal nem is igazán bírt Marics. Ezt jegyezte meg Papp Szabi, majd Makranczi Zalán is.

Alapjába véve nagyon tetszett. Nagyon berúgtad az ajtót, de azt nagyon nehéz tartani. Van az a mondás, hogy ami majdnem az, az nem az. Ez nekem csak a majdnem az kategória volt. A közepénél kifingottál. Így, hogy blah, aztán onnan kanalaztad össze magad. Ez számomra dicséretes. Én civilként aggódtam érted, hogy mindjárt ki fogod hányni… a nem tudom mit. Ez a műfaj ilyen

– fogalmazott Makranczi Zalán.

A produkció itt nézhető vissza: