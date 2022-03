Judi Dench rekordot dönthet a kora miatt, Will Smith hazaviheti az első szobrocskáját az idei Oscar-díjátadón

Végéhez közeledik az idei díjátadó szezon, ugyanis vasárnap rendezik meg Hollywood legfontosabb eseményét, az Oscar-gálát. Az idei jelöltek között van Penélope Cruz és Will Smith is, összeszedtünk néhány érdekességet a 2022-es díjátadóval kapcsolatban.

Judi Dench rekordot dönthet

Judi Dench neve is az idei jelöltek között szerepel, mégpedig Sir Kenneth Branagh filmjében, a Belfastban nyújtott alakítása miatt. Ha nyer, azzal nyolcvanhét évesen ő lesz a legidősebb színész, aki szobrocskát kapott a gálán. A csúcstartó jelenleg a nála négy évvel fiatalabb Anthony Hopkins, aki 2021-ben nyert Az apa című filmmel.

Will Smith-t hazaviheti az első Oscar-díját

A Richard király című filmben való szereplése miatt jelölték a díjátadón Will Smith-t.A film cselekménye egy apáról szól, aki teniszezni tanította lányait, akik történetes Serena és Venus Williams teniszezők, akik legendássá váltak. Egy interjúban Smith arról beszélt, hogy a Williams nővérek kikötötték, hogy csak akkor mutathatják be a filmet a nyilvánosságnak, ha előtte ők a kész filmet látva engedélyezik azt.

Kaptam egy hívást, hogy Serena és Venus éppen most nézik a filmet. Életem legrosszabb két órája volt, amíg várnom kellett, hogy áldásukat adják-e rá. Szerencsére imádták.

Penélope Cruz jelölése váratlan húzás volt

Penélope Cruz neve a legjobb női színészek kategóriájában egészen meglepően hatott sokak számára, ugyanis az idei díjátadó szezonban egyik nagyobb gálán sem jelölték, beleértve a BAFTA, Golden Globe, a Critics Choice Awards és a SAG-díjátadókat is. Ez csak amiatt érdekes, mert az Oscar-jelöltek általában versenyeznek a többi nagyobb díjátadón is. Penélope Cruz a Párhuzamos anyák című spanyol nyelvű filmben való alakításáért került fel a listára, a filmet Pedro Almodóvar rendezte.

Családias lesz a hangulat az idei gálán

A 2022-es gála amiatt is érdekes, mivel több párt is jelöltek. A már említett Penélope Cruz mellett férje, Javier Bardem neve is szerepel a legjobb színésznek járó kategóriában. Cruz és Bardem 2010 óta élnek házasságban. Hasonló a helyzet Kirsten Dunst és vőlegénye, Jesse Plemons esetében is, akik 2017-ben jegyezték el egymást és mindketten jelöltek az idei mellékszereplő kategóriában. A Cyrano című film rendezője, Joe Wright pedig közösen neveli gyerekét a film főszereplőjével, Haley Bennett-tel, míg a film másik színésze, Peter Dinklage a forgatókönyvíróval Erica Schmidttel él házasságban.

Cate Blanchett már most csúcstatró

Cate Blanchett jelenleg a legtöbb Oscar-díjra jelölt filmben szereplő női színész Hollywoodban. Összesen kilencben láthattuk az alakítását, kezdve az Elizabeth-től a Bábelen át a Benjamin Button különös élete filmekig. Idén a Ne nézz fel! és a Rémálmok sikátora is jelölést kapott, melyekben mind szerepel.