Nagy változás csak a játékosokat illetően lesz.

Már látható a TV2-n a Szerencsekerék új évadának beharangozója, az ebből készült videó már felkerült a tv2play.hu oldalára is. Arról nem szól a fáma, hogy mikor érkezik egészen pontosan a kvízműsor, de annyi már biztos, hogy Kasza Tibi ezúttal is műsorvezetőként szerepel majd, míg segítője továbbra is Sydney van den Bosch lesz.

Celebekből sem lesz hiány, ami a műsor alappillére volt az előző évadban.