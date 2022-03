Mellimplantátumait árulja Katie Price, éspedig egymillió fontért

Bárki megveheti Katie Price korábbi mellimplantátumait, aki komoly ajánlatot tud tenni az egymillió fontért hirdetett implantátumokra, szúrta ki a LadBible. Erről Price az Instagramon posztolt, amint épp legutóbbi mellműtétjének eredményeit mutatta meg követőinek: nemrég Törökországban esett át egy mellnagyobbításon, most pedig épp Thaiföldön nyaral.

Az egykori modell első mellműtétje még 1998-ban volt, azóta pedig volt még néhány: egyesek szerint a tizenharmadik műtét volt, máshol tizennegyediknek számolták, a Sun szerint ez a mostani az eddigi legnagyobb. Price azonban mind a műtétek számát, mind a mostani rekorder voltál megcáfolta Insta-sztoriban.

– írta a posztban.

Price nem először árulja egykori implantátumait, már 2016-ban is hirdetett ugyanilyen lehetőséget, hangsúlyozva, hogy csak komoly érdeklődők keressék.

A régi implantátumaim – egy táskában tartom őket – ezer köbcentisek voltak és Jézusom, ha megemeltem őket, nehezek voltak. Most 795 köbcentisek kerültek be, azaz sokkal kisebbek és kisebbnek is érzem őket. Annyira izgatott vagyok, hogy végre felvehetek olyan ruhákat, amikben nem nézek ki kövérnek