Selena Gomez megbotlott a magassarkújában a SAG-gálán, inkább mezítláb ment fel a színpadra

Videón is megörökítették a botlást.

Idén is megtartották az Screen Actors Guild (SAG) gálát Amerikában, mely során ahogy mindig, most is színészeket díjaztak. A gála kapcsán írt összefoglalónkat ebben a cikkben olvashatja. Lady Gaga A Gucci-ház című film miatt jelent meg a díjátadón, melyen összefutott Bradley Cooperrel is, akivel közös képek is készültek.

Idén Selena Gomez is tiszteletét tette az eseményen, melynek elején, a vörös szőnyeges bevonuláskor az egyik kamera elkapta, hogy megbotlik és térdre esik, a felvétel alapján pedig úgy tűnik, mintha a magassarkújával lehetett valami gond. A díjátadón ő is kiosztott egy szobrocskát, a színpadra pedig feltehetőleg egy újabb esést elkerülve úgy döntött, mezítláb megy fel.