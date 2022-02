Halastó, moziszoba és saját személyzet – Horváth Éva körbevitte követőit balinéz otthonában

Természetesen saját, úszásra alkalmas medence is van.

Horváth Éva január elején lengette be, hogy családjával Balira költöznek egy időre. A szépségkirálynő elindította Youtube-csatornáját is, ahol 100 ezer feliratkozónál a párja arcát is megmutatja a kíváncsi követőknek.

A család időközben megérkezett Balira, és már az új házukba is beköltöztek. A balinéz otthonhoz négy hálószoba tartozik, ebből kettőt használnak, illetve Horváth Éva az egyik vendégszoba gardróbját is telepakolta már a ruháival. Büszkélkedhetnek továbbá halastóval, moziszobával és egy négy méternél és mélyebb medencével.

Egy balinéz háznak az a lényege, hogy mindenhol van medence. Úszásra alkalmas medence, nem halacska medence. Nekünk ebből egy ilyen csodálatos nagy jutott

– mondta a szépségkirálynő, aki ezúttal sem felejtette el emlékeztetni a videó nézőit, hogy tenyereljenek rá a feliratkozás gombra, ha látni szeretnék a kezében lévő vászonkép másik oldalát, ami a párja arcát is rejti. Mindehhez egyébként nagyjából még 83 ezer követőre van szüksége, 17 ezren már várakoznak.

Mint kiderült, a házhoz saját személyzet is tartozik. Van, aki a takarítással vagy a kerttel foglalkozik, de Horváth Évának a főzésben is akad segítője, aki időnként a kisbabájára, Alexre is figyel.