Chaten írt az áldozat, hogy betörtek hozzá – egy apró baki történt a vészjelzésben

Betörést jelzett egy kanadai nő az interneten, csak nem pont a megfelelő weboldalon.

– ezt az ijesztően hangzó segélykérő üzenetet küldte egy nő az észak-angliai Durham rendőrségének a szerv chat-szolgáltatásán keresztül. Az egyetlen apró hiba a vészhelyzet jelzésében az volt, hogy

a betörőtől megriadt nő a kanadai Durhamban élt – azaz a bűncselekmény több mint 5300 kilométerre történt a bejelentés helyszínétől.

A brit rendőrök azonban nem riadtak meg a váratlan feladattól: miközben a diszpécser figyelte a chatablakot (ahonnan egyébként több jelzés már nem is érkezett), a kollégái jelezték a kanadai Durham rendőreinek, hogy sürgősen jelenjenek meg a bejelentett eset helyszínén.

A kanadai járőrök már nem találták a 35 éves férfit a házban, de fél órával azután sikerült elkapniuk, hogy a sértett – a világ egy távoli pontján – jelentette a vészhelyzetet. A tettest egy közeli kertben fogták el, és mivel ellenszegült, sokkolóval kellett ártalmatlanítani. Az elkövetőt letartóztatták, a betörés áldozata pedig kisebb orvosi segítségnyújtásra szorult.

A brit kapitányságot vezető nyomozó közölte: igen szokatlan eset volt, de kollégái higgadtan, gyorsan és profin intézkedve segíteni tudtak kanadai kollégáiknak. A kanadai Durham rendőrsége szerint két (egymástól rendkívül távol levő) bűnüldöző szerv nemzetközi együttműködésének sikertörténetét láthattuk.

🌎 Our quick-thinking control room team helped save a woman 3,000 miles away after an intruder got into her home.

We were contacted on Wednesday on our online Live Chat facility by a distressed woman who reported an intruder trying to get into her home in Durham, Canada. pic.twitter.com/AqbLX1Vazd

— Durham Constabulary (@DurhamPolice) February 11, 2022