Amikor náthás az egész család…

A nátha eleve nagyon kellemetlen, hát még ha a családban többen is náthásak! Hogy ne menjen át mindenkin ez a felső légúti betegség, azt elég nehéz elkerülni. Ha csak az egyik gyerek náthásan jön haza, hamarosan az egész családot ledöntheti a lábáról a kór. Ráadásul mire észrevesszük, hogy otthon valaki köhög és tüsszög, addigra már aligha kerülhető el, hogy a náthát továbbadja a többieknek, hiszen a tünetek később jelentkeznek, mint a fertőzőképesség.

Beteg családdal sokkal nehezebb megszervezni a mindennapokat, hát még ha mindenkinek megvan a maga baja, azaz más és más zavarja a betegségben.

Ugyanakkor tudunk tenni azért, hogy mindenki a lehető leghamarabb túl legyen a nehéz napokon.

A higiéniai szabályok betartása, mint az alapos, gyakori kézmosás ebben az esetben is segíthet, hiszen kézfogással vagy tárgyakról is el lehet kapni a vírust. Érdemes kicsit többször áttakarítani a gyakran használt felületeket, a kilincseket, a fiókok fogantyúit, hogy ezzel is elejét vegyük a további megfertőződéseknek.

Még inkább esélyes a betegség terjedése cseppfertőzéssel, tehát miközben valaki köhög, tüsszent, esetleg beszél. Azt azért nem javasoljuk, hogy a családtagok a fertőzésveszély megfékezése érdekében ne is beszélgessenek egymással, ellenben sokat segíthet a lakás napi többszöri átszellőztetése. Tüsszögésnél, köhögésnél tartson a beteg a szája elé papírzsebkendőt, és használat után ne csak lerakja az asztalra vagy fotelbe, hanem azonnal dobja ki a szemetesbe.

Persze, itt is, mint sok másik betegségnél nagyon nagy szerepe lehet egyrészt a megfelelő mennyiségű alvásnak, másrészt az egészséges táplálkozásnak. Különösen figyeljünk a vitamin- és ásványianyag-bevitelünkre, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt – bogyósokat és citrusféléket. Ezek gazdagok antioxidánsokban és C-vitaminban. A D-vitamin pedig az immunrendszerünket erősíti. Fogyasszunk sok folyadékot is, gondolunk itt a klasszikusokra: teára, húslevesre.

Ne feledkezzünk meg a tünetenyhítő szerekről, a láz- és fájdalomcsillapítókról sem, amelyek szükség esetén segítenek könnyebben átvészelni a nehéz napokat. Sokak szerint a legkellemetlenebb náthatünet az orrdugulás, ami miatt nem érzünk szagokat, sőt olykor ízeket sem. Mindezen segíthetnek a különböző orrspray-k, ám némelyiket csak elővigyázatosan szabad használni, mert könnyen függőség és hozzászokás alakulhat ki miatta.

