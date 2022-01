Házasodna a gazda: Roland gazda és Niki bejelentkeztek, hogy tanácsot adjanak az új évad gazdáinak

Azóta is egy párt alkotnak.

Nem túl gyakori eset, hogy egy párkereső realityben a szereplőknek sikerül tartós kapcsolatot kialakítani a műsorban megismert párjaikkal, ám kivételt képez ez alól Roland gazda és Niki, akik a Házasodna a gazdában találtak egymásra. A 2020-as széria szereplői néhanapján bejelentkeznek, hogy elmondják, még mindig együtt vannak, nemrég pedig már a jövőbeli terveikről is beszámoltak, melyek között a házasság is szerepel. Nemsokára indul a műsor új évada, melyről Nádai Anikó úgy fogalmazott, hitelesebben vezeti majd annak fényében, hogy ő is „megtalálta az igazit”.

Az új évad kedvéért Roland gazda és Niki egy videóban bukkantak fel, amiben arról kérdezték őket, hogyan sikerült megszokniuk a kamerák jelenlétét, mi a titka annak, hogy azóta is együtt vannak, valamint, hogy mit tanácsolnak a műsorba jelentkezőknek.