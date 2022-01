A becsült ár tízszereséért kelt el Diana hercegnő portréja

Az előzetesen várt eladási ár tízszereséért kelt el Diana hercegnő portréja – írja a CBS.

A Nelson Shanks által 1994-ben festett Diana walesi hercegné című képet 201 600 dollárért (kb. 64,7 millió forint) vették meg, holott előzetesen azt becsülték, hogy 20 ezer dollár körüli áron kelhet el.

A ritka festményen Diana hercegnő „lesütött szemekkel” és „elgondolkodó arckifejezéssel” látható. A kép azelőtt készült, hogy megfestették volna a hercegnő egész alakos portréját.

#AuctionUpdate Nelson Shanks’s captivating study of Princess Diana sells for $201,600, 10X its high estimate. #SothebysMasters pic.twitter.com/jnKyoa2njC

— Sotheby’s (@Sothebys) January 27, 2022