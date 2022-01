Magából kikelve üvöltött az oltásellenesekkel egy mexikói műsorvezető

Meghökkentő videó terjed a közösségi médiában. A felvételen egy mexikói tévéműsor egy rövid részlete látható, melyen a műsorvezető magából kikelve üvöltözik.

Az esetről a CNN is beszámolt, azt írják, Leonardo Schwebel az oltásellenesekre akadt ki, szánalmas idiótáknak nevezi őket, mert miközben a világ haladna a koronavírus legyőzésének útján, ők folyamatosan a féket tapossák.

Mexican TV Host loses it , calls all antivaxxers “morons”

“You damned antivaxxers, gaggle of morons! Stop with your bullshit and at least put on a god damned face mask, and stop hitting the brakes for the entire world! Yes, you antivaxxers, you are a moron! Put on a face mask!” pic.twitter.com/EYb5WCcByB

— Dallas (@59dallas) January 15, 2022