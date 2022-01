Kis méretű szerv, de sok problémát okozhat a férfiaknak

Sokan legfeljebb a filmekből vagy a reklámokból tudják, hogy léteznek „prosztataproblémák", pedig amilyen apró szervről van szó, olyan komoly gondokat is tud okozni, ha nem megfelelően működik. De mi is a prosztata funkciója és hogyan ismerjük fel, ha baj van vele?

Az iskolában a gyerekeknek megtanítják az emberi testtel kapcsolatos alapvető ismereteket, például azt, hogyan fogan a magzat, hogyan zajlik le a terhesség, illetve a szülés, sőt ha felületesen is, de a menstruáció és a nemi szervek szerepe, működése is szóba kerül – ám a prosztata fontosságát meg sem említik. Pedig mennyivel könnyebb lenne, ha erről is érdemi tudása lenne egy fiatal férfinak! Bár a prosztatával kapcsolatos problémák kezelése sokszor viszonylag egyszerű, számos esetben mégis csak akkor fordulunk orvoshoz, ha már akkora a baj, amit nem lehet egy-két nap alatt helyrehozni.

Lássuk, miért fontos és hogyan épül fel ez a szerv!

A prosztata, más néven dülmirigy egy gesztenye nagyságú szerv, amely a húgycső körül, a húgyhólyag alatt helyezkedik el és az ondóhólyaggal együtt váladékot termel. A prosztata segíti elő az ondó kilövellését, a hólyagnyaki záróizmok pedig megakadályozzák a váladék bejutását a húgyhólyagba. Az ondó nagyjából harminc százalékát a prosztata által termelt váladék adja. A fogantatás sikerének szempontjából is fontos szerepe van a szervnek, ugyanis ez az áttetsző és enyhén lúgos kémhatású váladék segít semlegesíteni a hüvely savasságát.

Érdekes módon a prosztata növekedése a serdülőkor után megáll, majd úgy ötvenéves kor után ismét növekedni kezdhet, emiatt fordul elő gyakran a benignus prosztata hiperplázia (BPH), azaz a prosztata jóindulatú megnagyobbodása. A probléma forrása, hogy a megnagyobbodott szerv ilyen esetben összenyomja a húgycsövet, ami vizelési és egyéb zavarokat okoz. Ez az egészségi probléma meglehetősen gyakori, mivel az 50 év feletti férfiak felét érinti, a 80 évnél idősebbek közül pedig négyből három férfit.

Jó, jó, de ha ötvenen túl számíthatunk a problémára, akkor miért foglalkozzunk vele már a húszas, harmincas éveinkben?

A BPH mellett – kortól függetlenül – valójában számos egyéb prosztataprobléma is előfordulhat, melyet sokszor nem veszünk észre időben. Emiatt fontos azonnal orvoshoz fordulnunk, bármilyen rendellenességet tapasztalunk. A prosztata nem bakteriális eredetű gyulladása (prosztatitisz) nagyon alattomos, mert lassan alakul ki, de komoly kellemetlenségeket tud okozni. De először lássuk, mi történik gyulladás esetén. A baktériumfertőzésen kívül a prosztatitisz hátterében állhat valamilyen fizikai behatás, illetve a tartós stressz vagy a depresszió is. Előfordul, hogy a pontos kiváltó okot nem lehet megállapítani, de ha hirtelen és erőteljesen jelentkeznek a tünetek, jó eséllyel fertőzéssel állunk szemben, amit antibiotikummal hatásosan lehet kezelni.

A prosztatagyulladás tünetei lehetnek vizelési zavarok, illetve alhasi fájdalom, ami levertséggel, lázzal is együtt járhat. Gyakori tünet a szexuális együttlét közben, főként magömléskor jelentkező fájdalom. A probléma forrását azonban sokszor nem lehet rögtön felismerni.

A krónikus prosztatagyulladásoknak azonban csupán 5-10 százalékában sikerül kórokozót kimutatni. A hónapok óta fennálló vizelési panaszoknak, a visszatérő alhasi és a nemi szervekbe kisugárzó fájdalomnak az esetek nagy részében egyéb és sokszor nehezen tetten érhető okai lehetnek. Az ilyen, a betegek életét megkeserítő, az orvos számára pedig komoly terápiás kihívást jelentő krónikus, nem bakteriális eredetű prosztatagyulladást szokták kismedencei fájdalom szindrómának is nevezni.

A prosztatával kapcsolatos bármilyen tünet észlelése esetén érdemes rögtön orvoshoz fordulni, ugyanis minél előbb derül ki a probléma, annál hamarabb lehet megszüntetni. Arról nem is szólva, hogy az állandó stressz szexuális gondokat, a nem kezelt, krónikus fájdalom pedig akár depressziót is okozhat. Innentől kezdve könnyen ördögi körbe kerülhetünk, mert a depresszió és a stressz fokozhatja a gyulladást, ami így még nehezebben gyógyul. Emiatt sem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot, hiszen minél előbb rászánjuk magunkat, annál nagyobb az esély, hogy megússzuk a hosszadalmas, fájdalmakkal járó betegeskedést.

