Férfiaknak is lehetnek vizelési gondjai: Bence őszinte története (x)

A vizelési gondok megnehezíthetik a hétköznapokat és szégyenérzetet okozhatnak az érintett férfiaknak. A nyilvános vécékben sokuk számára rendkívül kellemetlen, ha mások szeme láttára csak kicsi és vékony sugárban jön a vizelet, melynek ürítése még csak nem is hoz megkönnyebbülést…

Az általános vélekedés szerint a férfiak hajlamosak az egészségproblémáikat bagatellizálni, holott a halogatás és az időhúzás a legtöbb betegség esetén nem tesz jót. Kiemelten igaz ez az urológiai problémákra: a férfiak gyakran félnek a vizsgálattól, ezért csak végső esetben kérnek orvosi segítséget. Bár a prosztatavizsgálat valóban nem kellemes, hiszen a végbélen át történik, mégis sok múlhat rajta, hiszen ha időben felfedezik a prosztata gyulladásos betegségét, könnyebb kezelni és kevesebb gondot okoz a hétköznapokban.

Tabuk nélkül beszél betegségéről Bence

– Eleinte csak annyit érzékeltem, hogy nehezebben tudok pisilni, a hasam pedig tompán fájt – emlékszik vissza a prosztatagyulladás kezdeti tüneteire Bence. – Nem gondoltam rá, hogy orvosi segítséget kérjek, mert abban bíztam, hogy a kellemetlenségek majd maguktól is elmúlnak. Sajnos tévedtem, mert a panaszaim idővel erősödtek, én pedig egyre gyakrabban jártam a mosdóba. A vécén azonban nem tudtam megkönnyebbülni, inkább szenvedést okozott minden alkalommal, mert a pisi csak kis sugárban jött, miközben gyakran csípett is. Nagyon rossz érzés volt. De még ekkor sem akartam orvoshoz menni, mert tarottam a vizsgálattól, ezért inkább húztam-halasztottam a dolgot egészen addig, amíg már szinte élhetetlenné váltak a mindennapjaim. Végül úgy éreztem, inkább bárminek alávetem magam, csak az elviselhetetlenné váló panaszaim szűnjenek meg. A vizsgálat végül kevésbé volt rossz, mint amilyennek előre elképzeltem.

Segítettek a gyógynövények

Az urológus nem bakteriális eredetű prosztatagyulladást állapított meg, és első lépésként életmódváltást javasolt, aminek része a rendszeres testmozgás, továbbá az alkohol- és koffeinfogyasztás visszafogása. Emellett gyulladáscsökkentő gyógyszert is felírt. Egyik barátom pozitív tapasztalatai alapján a patikában Proxelan kúpot is vásároltam a gyógyszer mellé. A hialuronsavat és gyógynövényeket tartalmazó kúp hasznos összetevői a végbélben lévő vénákon keresztül könnyen a prosztata közelébe jutnak, ezért ott hatnak, ahol a fájdalom forrása van. Bevallom, a kúp felhelyezésétől eleinte idegenkedtem, de kiderült, hogy gyors és egyszerű, ráadásul tényleg jót is tett, mivel enyhítette a panaszaimat. A Proxelant nem kellett orvossal felíratnom, recept nélkül is kapható a patikában, 30 darabos kiszerelésben is. A kúp mindennapos használatra, a fájdalom folyamatos csökkentésére is használható, hiszen nem tartalmaz olyan szintetikus összetevőket, melyek miatt az alkalmazásának időtartamát korlátozni kellene.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz