Ne álljon a brit királyi testőrség tagjai elé, hiszen még a gyerekeket sem kímélik – videó

Olyan céltudatosan vonulnak, hogy nem számít nekik, ki áll az útjukban.

Bár brit királyi testőrség tagjait a legtöbben talán arról ismerik, hogy mozdulatlanul, szinte már szoborként őrzik a rájuk bízott objektumokat – például a Buckingham-palotát –, egy sokkoló videó most azt is megmutatja, nem csak egy helyben állni és bámulni tudnak kifejezetten céltudatosan, hanem vonulni, vagy szakszerűen mondva menetelni is.

Az indy100 által közölt TikTok-videó azt örökítette meg, ahogy a londoni Towernél állomásozó egyik királyi gárdista vonulás közben fellökött egy útjában álló gyereket, majd átlépett rajta.

A nővérem Angliába ment; első nap

– olvasható a képernyőn megjelenő szövegben, a felvételen pedig az látható – és hallható –, ahogy a menetelő őrök egyike figyelmeztetőleg leüvölti egy útjukban álló gyerek fejét, aki olyan lassan kapcsol, hogy az őr végül fellöki és csak úgy átlép rajta.

Bár a bámészkodók meglepődnek a történeken, a kislány rögtön felpattan, és szinte azonnal odasiet hozzá egy nő – aki feltehetően a gyermek édesanyja vagy gondozója – hogy ellenőrizze, jól van-e. Szóval feltételezhetően nem lett nagyobb baja a gyereknek az ütközéstől.

A videót egyébként a két ünnep között, december 28-án töltötték fel a közösségi oldalra, ahol azóta már több mint 5 millió alkalommal játszották le.

Az őröknek jogukban áll a közönségre kiabálni, ha akadályozva érzik magukat a mozgásban. A portálnak azt nyilatkozva a hadsereg egyik szóvivője, hogy