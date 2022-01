Bliccelni akart a New York-i metrón, belehalt a forgóajtón való átugrásba

A férfinek beakadt a lába az állomás forgóajtójába, ezért a fejére esett, és kitörte a nyakát.

Egy 28 éves férfi vasárnap meghalt New Yorkban, miután megpróbált átugrani az egyik metróállomás bejáratánál elhelyezett forgósorompós kapun, de a trükk nem jött be, a férfi pedig a cementpadlón landolva kitörte a nyakát – írja a helyi rendőrség közleményére hivatkozva a New York Post.

A rendőrség szóvivője szerint a baleset a Queensben található Forest Hills–71st Avenue nevű metróállomáson történt reggel 6:45 körül.

Az esés a bliccelő balszerencséjére olyan nagyra sikeredett, hogy a férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.