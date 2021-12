Nem figyelünk a tünetekre, pedig az örömszerző házasélet múlhat rajtuk

A prosztatagyulladás maga a rémálom, amivel nem is szívesen fordulunk orvoshoz - pedig ez a legrosszabb, amit tehetünk.

Nincs talán rosszabb egy férfi számára annál, ha az ágyban nem tud jól teljesíteni. Ha ilyen problémával szembesülünk, az nemcsak a párkapcsolatunkat árnyékolhatja be, hanem az általános frusztráció a mindennapi életünkre is kihat ingerlékenység formájában, ami a jövőbeni párkapcsolataink alakulására is hatással lehet. Előfordulhat, hogy a rossz tapasztalatok és a vállunkra nehezedő nyomás miatt nem merünk nyitni a nők felé, vagy amikor együttlétre kerülne sor, csupán a stressz miatt egyszerűen csődöt mondunk.

A merevedési zavarok hátterében számos ok húzódhat, pszichés és testi problémák egyaránt. Utóbbiak közé tartozik a prosztatagyulladás, amit a többségünk szeret figyelmen kívül hagyni, pedig rengeteg bajtól és szenvedéstől kímélhetnénk meg magunkat, ha kellő komolysággal kezelnénk a bajt.

A prosztatagyulladás egyebek között szexuális funkciózavarokat okozhat, így merevedési zavarokat, az erekció fenntartásának problémáját, a szexuális vágy csökkenését, legrosszabb esetben pedig fájdalommal járó magömlést is.

Sok esetben sajnos az orvostudomány sem tud egyértelmű választ adni arra, hogy pontosan mi okozza az úgynevezett kismedencei fájdalom szindróma kialakulását, így a legtöbb, amit a férfiak megtehetnek, hogy odafigyelnek a legjellemzőbb tünetekre, illetve komolyan is veszik azokat.

Az alhas, a medence és a lágyék tájékán jelentkező erős és nem múló fájdalom olyan tipikus tünet, amely mögött sok esetben sem szervi elváltozás, sem pedig gyulladás vagy egyéb fertőzés nem tapasztalható. A fájdalom a combhajlatba és a herék irányába is kisugározhat, és ahogy már említettük, az ejakuláció is fájdalmat okozhat. A későbbi tartós károsodás elkerülése érdekében érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.

Ha a prosztatagyulladást baktériumfertőzés okozza, akkor antibiotikumokkal hatékonyan kezelhető, ám a legtöbb esetben nem ez a helyzet. Lehetséges kiváltó okként felmerülhet allergia, gyógyszermellékhatás, esetleg fizikai behatás, a prosztatába visszaáramló vizelet, illetve a tartós stressz is. Utóbbi különösen makacs probléma, hiszen könnyen ördögi kör alakulat ki, ha a stressz kiváltotta betegség miatt az érintett férfi élete még inkább stresszesebbé válik.

A prosztata megbetegedéseivel kapcsolatban súlyos tévhit, hogy mindez csak az idősebb korosztályt érintheti: a kismedencei fájdalom szindróma a 30-as, 40-es, sőt akár a huszonéves korosztályban is rendszeresen felüti a fejét. Itt kell megjegyezni, hogy ez az a betegség, amivel nagyon nem szeretjük felkeresni az orvosunkat – ami a lehető legrosszabb hozzáállás.

Bár a krónikus prosztatagyulladás még mindig fejtörést okoz az orvostudománynak, léteznek olyan természetes eredetű összetevőket tartalmazó készítmények, amelyekkel a kismedencei fájdalom szindróma számos tünete eredményesen kezelhető, és ez egyben a merevedési zavaroktól való megszabadulást is jelentheti. Nincs tehát mire várni: aki tapasztalja magán a fenti tüneteket, azonban szeretné, hogy a jövőben is kiegyensúlyozott szexuális élete legyen, az minél előbb keressen fel egy szakorvost.

