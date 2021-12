Aludjuk sikeresre magunkat (x)

Bár korábban macsó dolognak számított, ha valaki keveset aludt, ma már egyre többen látják be, hogy a rossz minőségű, kevés alvás hosszú távon tönkreteszi az ember egészségét, sőt a kreativitást is csökkenti!

A sikerhez kell az alvás

Korábban sikk volt a kevés alvással dicsekedni: főleg a férfiak érezték úgy, hogy ciki bevallani, ha valaki napi 8 órát rendesen végigalszik, elvégre az olyan benyomást kelthet, mintha az illető lusta lenne, vagy legalábbis nem tevékenykedne eleget. Pedig az alvásra szükségünk van, hiszen az agyunk alvás közben regenerálódik, ilyenkor dolgozza fel a napközben bennünket érő információkat és ingereket. Egy pihentető éjszaka után a kreativitásunk a háromszorosára nő, míg az alváshiány csak csökkenti azt. A fáradt ember kevésbé hatékony és sokkal többet hibázik, mint az, aki kipihente magát, hiszen kialvatlanul az ember ingerültebb, a figyelme szétszórt, és gyengébb a teljesítőképessége is. Éppen ezért kipihenten sokkal nagyobb valószínűséggel leszünk sikeresek a munkánkban és az életben is.

A 7-9 órányi alvás a normális

Alvás közben nem csupán az agyunk regenerálódik, hanem az egész testünk pihen: a szívünk lassabban dobog és az izmaink is ellazulnak ilyenkor. A modern világban sajnos nem a belső bioritmusunk szerint élünk, hanem naponta „erőszakoljuk meg” azt. A tudósok egyetértenek abban, hogy a napi 7-9 órányi alvás lenne az ideális. Aki nem alszik eleget, annak romlik a részletekre kiterjedő figyelme, a napközbeni teljesítőképessége, csökken a kreativitása, nehezebben hoz felelős döntést, de még a szexuális vágya is csökkenhet. Emellett az alváshiány rossz hatással van a memóriára, továbbá fokozhatja több betegség kialakulásának a kockázatát is. Akik keveset alszanak, azoknak nagyobb eséllyel lesz magas a vérnyomásuk, szívproblémájuk, emelkedhet a vércukorszintjük, könnyebben alakulhat ki náluk stroke.

Így alszanak a sikeres emberek

Sok sikeres ember állítja, hogy tudatosan odafigyel arra, hogyan és mennyit alszik.

Barack Obama, az Egyesült Államok korábbi elnöke például naponta csak 6 órát tudott aludni, de ezt rendszeresen hajnali 1 órától reggel 7-ig tette.

Albert Einstein Nobel-díjas tudósnak szüksége volt napi tíz óra alvásra. Ismerősei szerint, ha nem alhatott 10 órát, nem tudott tisztán gondolkodni.

Charles Dickens, a Twist Oliver írója egy különös szokást alakított ki magának. Mindig Észak felé fordult, amikor írt, és akkor is, amikor álomba merült. Az angol író hitt abban, hogy a kreativitását csak így tudja megőrizni. Ezért amikor vendégségben aludt, iránytűt is vitt magával, az iránytű alapján pedig úgy rendezte át a szobát, hogy az ágyban Észak felé fordulva feküdjön.

Segíthetnek a gyógynövények

