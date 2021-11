Felháborodott üzenetet írt a légimentőknek, miért repülgetnek hajnali négykor

A Hampshire-ért és a Wight-szigetekért felelős légimentők pár napja egy olyan üzenetet kaptak, amit alig akartak elhinni.

A légimentőket eléggé rosszul érintette az üzenet. A Twitteren azt írták, ők mindent meg próbálnak tenni a lakosságért, de az ilyen üzenetek nagyon rosszat tesznek a moráljuknak.

We always try our best to be there for the people of Hampshire and the Isle of Wight, but messages like this, really affect our teams morale. We are sorry the helicopter wakes people up at night, but it is not our intention to disrupt your evening, but rather save someone's life. pic.twitter.com/0ihpjoIo5v

— Hants & IOW Air Amb (@HIOWAA) November 27, 2021