Szemüveg vagy kontaktlencse? Egyik sem: Sasszemkezelés®! (x)

Ugye, téged is zavar, hogy szemüveget, kontaktlencsét kell hordanod, ha autót vezetsz, a moziban a feliratos filmet nézel vagy sportolsz? Ez bizony tényleg elég kellemetlen tud lenni. De van megoldás!

Ha –12 dioptriásnál nem rosszabb a szemed, s ugyanolyan jól akarsz látni, mint azok, akinek nincs szükségük szemüvegre, vagy esetleg még jobban is, akkor neked találtuk ki a Sasszemklinika egyik legmodernebb lézeres látásjavító eljárását!

A SASSZEM FEMTO SMART kezelést igénybe vevők tényleg jobban, élesebben látnak, mint korábban szemüveggel vagy kontaktlencsével, és azoknál is, akiknek soha nem volt gond a szemükkel.

Tudni kell: az ember szeme „gyárilag” nem tökéletes, finom, a hagyományos mérőeszközök által nem is kimutatható egyenetlenségek vannak a felszínén, amelyek fénytörési hibákat okoznak. Ha ezeket a finom, minden ember szemén sajátos, egyedi egyenetlenségeket eltüntetjük, a látásunk javul.

Nézze meg a Sasszemkezelés utáni első pillanatokat

A Sasszemklinikán használt ultramodern mérőműszer másodpercenként 45 ezer mérési pontról szolgáltat 1 485 000 adatot, ettől olyan pontos és precíz a SASSZEM FEMTO SMART lézeres szemműtét, amilyenről eddig álmodni sem lehetett. A kezelést követően a 100% feletti látásélesség is elérhető. (A 100 %-os látásélesség egy átlagosan jól látó ember látásélessége, azé, aki 5 méterről el tudja olvasni a szemészeten, optikusoknál a látótábla legkisebb betűit is. Aki erre 6 méterről is képes, annak a látásélessége 120 %-os, azaz 20 %-kal jobb, mint az átlagos embereké.)

Szép, szép, de egy ilyen műtét biztos hosszadalmas, fájdalmas, kevéssé biztonságos… Hát nem! Maga a lézeres szemműtét szemenként legfeljebb 2-3 percig tart, nem töltesz többet a műtőben egy negyedóránál, és a beavatkozás teljesen fájdalommentes. Ellentétben egyes eljárásokkal, a SASSZEM FEMTO SMART lézeres szemműtét után már a műtőben azonnal javul a látás, két-három órán belül teljesen kitisztul, s már a beavatkozás napján lehet olvasni, filmet nézni. Sőt: már a másnapi munkába állásnak, számítógép-használatnak, fizikai terhelésnek sincs általában akadálya!

A Sasszemklinika az elmúlt 24 évben több mint 116 000 lézeres szemműtétet végzett, többet, mint az összes magyar lézerklinika együttesen. Ezért mernek garanciát vállalni a kezelés eredményére, vagyis az alkalmassági vizsgálat alapján már előre látják, hogyan fogsz látni a kezelés után. Ez az esetek 99%-ban így is lesz, míg a maradék 1%-ban garanciálisan elvégzik a kiegészítő kezelést.