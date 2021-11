Kipróbáltuk: A Huawei nova 9 hozza, amit hoznia kell! (x)

Napjainkban nehéz helyzetben van az, aki nem szeretne egy vagyont elkölteni új telefonjára. Ma már egyre nehezebb nagy tudású, de mégsem méregdrága mobilt találni. Ezért is volt üdítő érzés kipróbálni a Huawei friss mobilját: a nova 9 úgy ad sokat, hogy közben nem kell kifizetnünk érte egy jobbfajta használt autó árát.

Amikor megérkezett a teszttelefon, kissé félve nyitottuk ki a dobozát, hiszen a készülék árszintje egyfajta szürkezóna: láthatóan nem belépő szintű, de ennyiért manapság nem adnak csúcskategóriás mobilt jó pár éve. Ehhez képest már az mosolyra húzta a szánkat, hogy a kifejezetten szép külsejű telefon mellett (erre mindjárt visszatérünk) ott figyelt a töltő is, ezt az elmúlt években sokan konzekvensen kihagyják. Itt ráadásul egy 66 wattos gyorstöltőről van szó, szóval a bemutatkozás jól sikerült. Ahogy elkezdtük bigyózgatni a telefont is, egyértelművé vált, hogy a többi lépcsőfokkal sem lesz gond.

Elegancia és szépség

Elsőre szinte el sem hittük, hogy a Huawei nova 9 kijelzője közel 6 és fél hüvelykes képátlót kapott, ugyanis a minimális káva és a vékony kivitel miatt a mobil légies érzetű maradt. A hátlap üveget, valamint fémszerűen csillámló felületkezelést használó összeállítása pedig egyszerre divatos és vagány, ugyanúgy el tudjuk képzelni egy estélyen megvillantva, mint ahogy egy fiatalos buliban elővéve is nagyot néznek majd a többiek.

A telefon bekapcsolása után az előlap is elkápráztatott, méghozzá a kifejezetten színgazdag, hihetetlenül kontrasztos kijelzőnek köszönhetően. Ráadásul külön élmény kezelni az érintőfelületet, ugyanis az érintés-érzékenységet és a képfrissítést is alaposan felturbózták. Épp ezért nincs semmilyen késleltetés az ujjunk mozdulatai és a kijelzőn megjelenő események között, és a kompatibilis játékok, filmek is sokkal “simábban” futnak a megszokottnál.

A kijelzőt egyébként csak az apró szelfikamera-lyuk üti át felül, az ujjlenyomat-olvasó ugyanis már láthatatlanul a panel alatt rejtőzik, és csak az ikonja villan fel akkor, amikor a használatára van szükség.

Van képe hozzá!

A Huawei nova 9 kezelése könnyed és gyors. Ehhez egyrészt remek alapot ad a Snapdragon 778G chipsetre épülő hardver, valamint az EMUI 12 kezelőfelület. Ezeken az általunk próbált játékok és felhasználói appok egyaránt gyorsan és megbízhatóan futottak, ráadásul a végletekig barátira faragott felületen mindent kényelmesen és kézreállóan érhetünk el, még olyan extrákat is, mint a háztartás többi Huawei eszközének “parancsnoki központját”, ahol a FreeBuds fülestől a MateBook laptopig sok mindennel összekapcsolhatjuk a telefont. Az AppGallery segítségével egyébként gyorsan telepöttyözhetjük alklamazásokkal a készüléket, itt szinte minden fontos alkalmazást megtalálunk. Ha valamit mégsem, a Petal Search egyszerre szolgál internetes keresőként és az alkalmazások telepítésének kezdőpontjaként.

A kamerák terén alaposan elkényeztet a Huawei nova 9: az előlapon a szokásos, pár megapixeles szelfikamerácskák helyett elképesztő 32 megapixeles szenzort találunk, ami akár 4K-ban is képes szelfi videókat készíteni. A hátoldalon egy nem tolakodó, igényesen elhelyezett kameraszigeten egy négylencsés egység fogad, amelyet egy 50 megapixeles főkamera ural, ehhez jön kiegészítésképpen egy ultraszéles 8 mpx, egy mélységélesség-szenzor 2 mpx, valamint egy makrószenzor szintén 2 mpx felbontással. Ez a “csapat” már tökéletesen elég arra, hogy nagy átfogású tájképektől egy apró bogárig mindent élesen, dinamikus színekkel, villámgyors fókusszal megörökíthessünk. Ehhez használhatjuk a mesterséges intelligenciával megtámogatott automata módot, amely nem csak azt ismeri fel, hogy a körülményekhez és a fotózni kívánt célhoz mi a legjobb beállítás, de még a fényszegény környezetekben is nagyon jól teljesít. A profiknak pedig egy csomó manuálisan állítható kütyü mellett a RAW formátum is rendelkezésre áll, ami veszteségmentesen tárolja el a képeket a későbbi szerkesztéshez.

Összességében egy olyan telefont ismerhettünk meg a Huawei nova 9 “személyében”, amely akár példa is lehetne mások számára, hogy a csúcsminőség nem félmilliónál kezdődik. Ez az a mobil, amit sem külseje, sem tudása miatt nem kell rejtegetni, sőt: nálunk például ez a teszt esélyesen egy hosszan tartó barátság kezdete.