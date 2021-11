És egyszer csak címmel érkezik decemberben.

December kilencedikén mutatja be az HBO a Szex és New York folytatását, az And Just Like That… című sorozatot, mely tíz részen át enged betekintést a főszereplő, Carrie Bradshaw és barátai életébe. Magyarul És egyszer csak címen találjuk majd a műsort, melynek előzeteséből igazán nem derül ki semmi a cselekményről. A premier dátumán rögtön dupla epizóddal érkezik majd a sorozat, a rajongók nagy örömére.