Kulcsár Edinát az esküvőjük után, egy Fradi meccsre vitte el Csuti nászút gyanánt

A modell akkor már nyolc hónapos terhes volt.

A Nyerő Páros legutóbbi kiesője Kulcsár Edina és férje, Szabó András Csuti voltak, akiknek kapcsolatáról elég sok minden kiderült az elmúlt hetekben. A pár már a reality elején elmondta, hogy válságban van a házasságuk, egy játék során pedig az is kiderült, hogy Kulcsár Edina nem tartja túl romantikusnak, hogy párja az egész család előtt kérte meg a kezét.

A modell most az esküvőjükről is mesélt. Elmondta, hogy szűk körben ünnepelték a dolgot, hiszen akkor már nyolc hónapos terhes volt a fiával és a készülődéskor sem volt segítsége. Ráadásul nem csak a nagy ünneplés, de a nászút is elmaradt.