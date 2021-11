Gabriela Spanic már zsűrizni is fog a Dancing with the Stars elődöntőjében

De nem szakmai szempontok alapján.

Jövő szombaton már elődöntőt rendeznek a Dancing with the Starsban, a legutóbbi adásból pedig kiderült, hogy a következő hétre egy vendég zsűritag is csatlakozik majd Bereczki Zoltánékhoz, hogy értékeljen és pontozzon is.

Egy vendégzsűritag fog érkezni hozzánk a jövő héten. Egy olyan személyt várunk ide, aki a lehető legtöbb időt töltötte itt a DWTS parkettjén. Már tizenegyszer táncolt a táncparketten. Értékelni és pontozni is fogja a produkciókat, ő pedig Gabriela Spanic

– árulta el Ördög Nóra.

Spanic elmondta, hogy nem szakmai szempontok alapján fog értékelni, hanem az érzelmeket, érzéseket fogja inkább figyelni, hogy mely produkciók hatnak rá legjobban.