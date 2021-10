„Beszéljen angolul” – mondta a diszpécser, és letette a lakástüzet bejelentő férfi hívását

Elképesztő részletek derültek ki egy pennsylvaniai segélyhívónál dolgozókról.

Egy több mint egy évvel ezelőtt történt tragédia körülményeibe enged bepillantást az a per, amely most kezdődött Pennsylvaniában.

Egy helyi lap cikkéből kiderül, hogy 2020. július 27-én Heriberto Santiago tárcsázta a 911-es segélyhívót, és már mondta is – spanyolul – a Lehigh megyei diszpécsernek, hogy Allentownban található házukban tűz ütött ki.

A hívást fogadó ügyintéző erre annyit mondott a férfinak, hogy beszéljen angolul – és letette a telefont. Az allentowni lakos és a házban vele tartózkodó 14 éves unokaöccse a lakástűz következtében életét vesztette.

A pert a segélyhívó-szolgálat hét korábbi munkatársa indította. A periratokból kiderül az is, hogy a diszpécserközpont néhány fehérbőrű munkatársa nyíltan beszélt arról, mennyire utálják, amikor spanyolul beszélő lakosoktól érkezik be segélyhívás, de további elképesztő vádak is olvashatók: egyik kollégájuk körömlakkot árult munka közben, a másik sorozatokat nézett, de volt olyan is, aki aludt műszak közben, és így számos vészhívást elmulasztott.