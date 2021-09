Kovács Patrícia: A lányom nem érti, miért nem engedem, hogy fotókon szerepeljen velem

Kovács Patrícia Spirit FM Bistro Arcok című rádióműsorában járt, ahol rögtön a beszélgetés kezdetén felmerült kislánya, akiről elmesélte, hogy jelenleg a fejébe vette, hogy híres szeretne lenni. A színésznő ezzel kapcsolatban elmondta, nem szeretné mutogatni nyolcéves lányát, aki pedig nem érti, miért nem akarja, hogy közös fotón szerepeljenek.

Most éppen híres is akar lenni. Ez nehéz most nálunk, ez is egy probléma, hogy én nem engedem őt lefotózni és én magam sem osztok meg róla semmilyen képet, kétéves korában volt utoljára látható. És ő ezt most nem érti, hogy ő miért nem lehet rajta a képeken velem. Meg ha jön valaki és le akar minket fotózni, mert éppen vásárlás közben összefutok egy rajongóval és megörül nekem, mindig mondom, hogy lehet fotó, de a gyerek nem lehet rajta. Most meg kell vele ezt értessem, hogy ő nem ettől lesz híres, pont ezért nem engedem. Hogy ne legyen a fejében zavar, hogy a mamáját ismerik, hanem a saját jogán majd eldönti, hogy mikor és miit mutat magából