Madonna lánya szőrős hónaljjal és térdig érő hajjal vonult a Met-gálán

Most először jelent meg az eseményen.

Lourdes Leon is részt vett az idei Met-gálán, ahol rendszerint csak A-listás sztárokat hívnak meg, és ahová Kim Kardashian most mintha dementornak öltözött volna. Az esemény központjában a ruhák állnak, ilyenkor a sztárok az adott tematikán belül olyan kreatívan öltöznek fel, ahogy csak akarnak. Így tett Madonna lánya is, aki térdig érő, fekete haját dobálva jelent meg a vörös szőnyegen, egy hastáncoséhoz hasonlító rózsaszín, strasszokkal kirakott Moschino ruhában. A karját egyszer-egyszer a magasba emelte, hogy látszódjon a hónaljszőre is, ami Madonna Instagram-oldalán egy-egy fotón korábban is felbukkant.

Nem Leon az egyetlen, aki így jár a vörös szőnyegre, 2019-ben például az énekesnő-dalszerző Amanda Palmer jelent meg hasonlóképpen egy eseményen azért, hogy népszerűsítse a gondolatot, miszerint a nőknek sem kell szégyellniük a testszőrzetet.