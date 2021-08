Macaulay Culkin meleg szexmunkásként tért vissza a képernyőre

Macaulay Culkin, akit gyakorlatilag az egész világ Kevin McCallisterként ismer a Reszkessetek betörők! című filmből, visszatért a képernyőre, méghozzá Ryan Murphy, Amerikai Horror Story nevezetű sorozat tizedik évadában. Az első két rész már elérhető Amerikában. Szerepe szerint drogfüggő, meleg szexmunkást alakít, a twitterezők tetszését pedig kifejezetten elnyerte a játékával. Az egyik felhasználó feltöltött egy részletet az epizódból, melyben Culkin is megjelenik:

The Macaulay Culkin intro in AMERICAN HORROR STORY was perfect. 😂 pic.twitter.com/0SRuUG458Y

— Giallo Soda Pop 🥤🔪 (@TreyHilburn) August 26, 2021