Kanye West felgyújtotta magát a színpadon

Harmadik alkalommal tartott lemezbemutató bulit Kanye West új albuma, a Donda apropójából. Korábban már megírtuk, hogy az első koncert előtt beköltözött a stadionba, ahová még gyerekkori otthonának mását is megépíttette. A legfrissebb koncertje pedig olyan látványosra sikeredett, hogy a színpadi show részeként felgyújtotta saját magát, sétált egy kicsit, majd megvárta, míg poroltóval eloltják a lángoló ruháját.

There are no half measures with a @KanyeWest performance. #DONDA pic.twitter.com/jPrFxD5Naa

— Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) August 27, 2021