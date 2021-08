A DC egyik új képregényében kiderült, hogy Robin biszexuális

A Batman: Urban Legends #6 új DC-képregény hamarosan a Google-keresések élére fog ugrani, miután kiderült, Batman hűséges jobbkeze, Robin biszexuális. A sztori annyi – amit a TMZ szúrt ki először –, hogy Robin (valódi nevén Tim Drake) megmenti a gonosztevők karmából régi barátját, Bernard Dow-t, aki később randira hívja őt. Erre pedig igent mond.

Ezzel a cliffhangerrel ér véget a füzet, amelynek folytatása csak decemberben lesz. A történetet Meghan Fitzmartin írta meg.

