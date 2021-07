Így sportoljunk, ha el akarjuk kerülni az aranyeret! (x)

Ha szeretnénk elkerülni az aranyér kialakulását, mindenképpen figyeljünk oda az életmódunkra. Iktassuk be a napirendünkbe a rendszeres sportot, ám vigyázzunk, ugyanis nem mindegyik mozgásforma tesz jót!

Az aranyér sok embert érint

Az emberek fele élete során kortól és nemtől függetlenül legalább egyszer megtapasztalja az aranyér tüneteit, köztük a viszketést a végbélnyílás tájékán, illetve a székletürítéskor jelentkező fájdalmat. A kellemetlen betegséget számos tényező előidézheti, például a túlsúly, a mozgásszegény életmód, az egészségtelen ételek vagy a nem megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, sőt számít az öröklött hajlam is.

A sport segíthet elkerülni az aranyeret

Sokat segíthet, ha életmódot váltunk és többet mozgunk. A sport ugyanis serkenti a vérkeringést és az anyagcserét, jó hatással van a hormonrendszerre és megmozgatja a belső szerveket. Ám az aranyér szempontjából nem mindegy, hogy milyen mozgásformát választunk. Kerüljük az olyan sportokat, amelyek során nagyobb nyomás nehezedik a végbéltájra és a gátra, illetve mindig tartsuk szem előtt a fokozatosság elvét.

A megerőltetés sosem tesz jót

„Évek óta terveztük a családommal, hogy körbebiciklizzük a Balatont – meséli a 41 éves Zalán. – Az elmúlt években nem éltem aktív, sportos életet, ennek ellenére úgy éreztem, hogy nem okozhat számomra semmilyen gondot a hosszabb bicikliút. Az utóbbi időben felszedtem pár kilót, amit nem tudtam leadni, ezért még örültem is az intenzív mozgásnak: úgy gondoltam, a tekeréssel megszabadulhatok némi fölöslegtől – mondja Zalán. – A fokozatosságra azonban egyáltalán nem ügyeltem. A több órán át tartó ülésnek és intenzív tekerésnek rossz vége lett, kis idő elteltével érezni kezdtem, hogy kiújult az aranyerem. Viszketett odalent, a vécén pedig nagyon kellemetlen perceket éltem át.”

Segíthet a Proktis-M

A mozgásszegény életmódot követően átmenet nélkül megkezdett sport, például a túl intenzív kerékpározás, a futás vagy a megerőltető súlyzózás semmiképpen sem tesz jót annak, aki hajlamos az aranyérbetegségre. Kezdetben tanácsosabb a sétát, a jógát, vagy az úszást választani, de az intimtorna is lehet az aranyér megelőzésének egyik hatásos módszere. Ha hajlamosak vagyunk az aranyérbetegségre, az életmódváltás mellett érdemes Proktis-M végbélkúpot és Proktis-M plus kenőcsöt tartani a házi patikánkban. Ezeknek a készítményeknek az összetevői, a hialuronsav és a gyógynövények, enyhítik a tüneteket: csillapítják a fájdalmat és elősegítik a szövetregenerációt. A Proktis-M termékcsalád recept nélkül kapható a patikákban. Ha gyorsan cselekszünk és a panaszok megjelenése után mielőbb megkezdjük az otthoni kezelést, azzal megakadályozhatjuk az aranyér súlyosabb formájának kialakulását, amikor már komolyabb beavatkozás is szükségessé válhat.

