Kapcsolj magasabb fokozatba zöldteával! (x)

Legális, természetes, évezredek óta alkalmazott teljesítményjavító a zöldtea. Egy felmérés1 szerint ma főként a stresszoldó, regeneráló hatásáért használjuk.

Mindent beleadsz, és mégsem jönnek a kívánt eredmények? Mi lehet a gond, és mi a megoldás?

A stressz és a teljesítmény kapcsolatát leíró Yerkes-Dodson törvényt több mint 100 éve ismeri a tudomány. A stressz egy bizonyos szintig javítja, afölött viszont akár drasztikusan is csökkenheti a teljesítményt. Hogy hol van ez a szint, az az egyéntől és az adott kihívástól is függ, de a stressztűrő határ természetes eszközökkel is tágítható.

A zöldtea alkalmazása az ókori Kínából ered, ahol a teafogyasztás kultúrája kialakult. A zöld, illetve a „hagyományos” fekete tea ugyanannak a növényfajnak a leveléből készül; a zöldteát a feldolgozás során óvatosan pörkölik, míg a fekete teát fermentálják, azaz erjesztik. Ebből adódnak a beltartalmi különbségek: a zöldteában például több flavonoid van, ami befolyásolja a teában lévő koffein felszívódását. A flavonoidok jól ismert antioxidánsok, számos kedvező élettani hatással – pl. érvédő, antibakteriális, gyulladáscsökkentő – bírnak. Egyik legismertebb hatóanyagáról, a L-teaninról pedig azt feltételezik, hogy befolyásolja az agyban a gamma-amino-vajsavnak, egy fontos agyi ingerületátvivő anyagnak a szintjét, ami a kérgi neuronok gátlása révén fejti ki stresszoldó hatását.

Egy friss hazai kutatásban a stressz-csökkentés „szelíd” módszerei közül a válaszadók a megfelelő alvást, a kiegyensúlyozott étkezést és a természetjárást említették a legtöbben, de szerepel a visszatérő válaszok között a teázás, illetve a természetes (például gyógynövény-) alapú készítmények használata is. A zöldtea pozitív élettani tulajdonságairól a tanulmány1 szerint széleskörűen tájékozott a magyar lakosság. 59% úgy tudja, hogy a zöldtea egészséges, 58% tisztában van vele, hogy javítja az anyagcserét, 15-15% hallott a hangulatjavító, illetve a stresszoldó hatásáról. 28% fogyasztó hatást tulajdonít neki. Ugyancsak visszatérően felbukkan a válaszokban a sportteljesítményt javító hatás is. A válaszokból kitűnik, hogy a zöldteát többen kedvelik, mint a hagyományos (fekete) teát. Előbbit a magyarok 28%-a fogyasztja rendszeresen. Aki a zöldteát választja, azért dönt mellette, mert szerinte egészségesebb (58%), természetes (57%), és jobb az íze (36%), de a nagyobb hatékonyság is sokaknál döntési szempont1.

Hasonló hatásokat tulajdonít a népi gyógyászat egy másik, évezredek óta ismert, de mégis ritkábban reflektorfénybe kerülő gyógynövénynek, a rózsagyökérnek is (a tudományos körökben Rhodiola rosea néven ismert növény nem rokona a rózsaféléknek): egyes országokban az űrhajósok, illetve az élsportolók koncentrálóképességének növelésére is használják.

