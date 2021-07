Egy twitterező tökéletesen összefoglalta, mit érzünk a régi-új Bennifer láttán

Rachel Leishman író a Twitteren reagált a friss hírre, miszerint Jennifer Lopez és Ben Affleck tényleg újra együtt vannak. Mint írta,

Pár hete egyébként pont az ő kapcsolatukkal foglalkoztunk, egészen pontosan azt néztük meg, ki kivel járt a különlét alatt.

J. Lo and Ben Affleck have gotten together, broken up, had children with other people, got back together, and are now kissing and I have been single through it all

— rachel leishman (@RachelLeishman) July 24, 2021