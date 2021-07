Mestercukrász: Verus lett a műsor győztese

A három hete tartó verseny fináléjában Kornél és Verus süthetett a győzelemért. A döntő feladata szerint egy 5 különböző textúrát megjelenítő győzelmi tortát és két tányérdesszertet kellett elkészíteniük 4 és fél óra alatt, amihez segítséget is kaptak. Négy korábban kiesett versenyző tért vissza, így Kornélnak Luca és Dodi, Verusnak pedig Szilvió és Rebi dolgoztak a keze alá.

Kornél a sütés előtt és közben, sőt még a séfeknek is azt mondogatta, hogy ő fog nyerni, de a Sárközi Ákossal négyfősre bővülő zsűri végül úgy döntött, hogy a Mestercukrász versenyének egészét nézve, összességében Verus teljesített jobban.

A Mestercukrász első évadának győztese Sznopek Veronika.

Nem tudom elhinni, hogy ez velem történik. Nagyon nagy visszaigazolás az élettől. Olyan sokat küzdöttem, harcoltam, dolgoztam ezért, hogy itt legyek és most már elmondhatom magamról, hogy én vagyok a Mestercukrász. Azért jöttem ebbe a versenybe és azért örülök, hogy megnyertem – nem is annyira a pénz miatt, persze annak is örülök – hogy a gyerekem láthatja. Hihetetlen érzés egy anyának, hogy így mutathat példát a gyerekének