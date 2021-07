Horváth Éva aranykalászos gazda lett

Jelesre vizsgázott.

Tavaly szeptemberben Bódi Sylvi jelentkezett be azzal közösségi oldalán, hogy aranykalászos gazda vált belőle, most pedig Horváth Éva osztotta meg követőivel, hogy ő is elvégezte a tanfolyamot.

Most, hogy véget ért az aranykalászos gazda 🌾tanfolyamom, azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek magammal 😂 Na jó, ez csak vicc, hiszen rengeteg dolgom van, például forgatom a Pura Vida-t is :)), de tanulni mindig jó dolog :) 📖 Kíváncsian várom az ötleteiteket, szerintetek mibe kezdjek bele?

Mint írta, jelesre is vizsgázott.