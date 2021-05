„Nekem van immunrendszerem” – posztolta az oltásellenes férfi, pár hétre rá meghalt koronavírusban

Harminchárom éves volt.

Több vakcinaellenes megnyilvánulása is volt Daniel Trujillónak, akinek a koronavírus-szövődmények okozta, múlt szerdai haláláról nemrég számolt be a DailyMail. A korábban tengerészgyalogosként, utoljára seriff-helyettesként dolgozó férfiról nem tudni, hogy volt-e bármilyen komolyabb betegsége. A DailyMail szerint a coloradói férfi május hetedikén profilképet cserélt (a lementett kép itt megnézhető), a fotója körül a „Nekem van immunrendszerem” felirat volt látható angolul. Ezzel indokolta azt is, hogy miért nem oltatta be magát.

Áprilisban még egy másik szöveg volt a profilképén: „Nem érdekel, hogy megkaptad-e már az oltásod!” – utalva arra, hogy többen hasonló módszerrel hozzák ismerőseik tudtára, hogy túlvannak az oltáson. A férfi egy másik személy TikTok-videóját is megosztotta, amiben a magát tengerészgyalogosnak bemutató alany arról beszél, hogy akik arról posztolnak, hogy beoltatják magukat, mert utánanéztek a kutatásoknak, nem tudják, hogy igazából ők maguk a kutatás.

Úgy álltok sorba, mintha az új iPhone-ról lenne szó, pedig a történelem mindig bebizonyította, hogy a vadonatúj termékek mindig tele vannak problémával. A munkám egy dologra tanított meg: soha ne legyek az első.

Trujillót felesége és kisfia gyászolja.