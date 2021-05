Ha nem kezdeményezett volna, akkor is akarnám a szexet?

Rengeteget beszélünk a szexről, arról, hogy hogyan kellene megélni, és sok szó esik a kölcsönösségről, a saját határokról. Azt azonban nem feszegetjük, hogy a saját határainkat hogyan ismerhetnénk meg jobban a szexben. Kérdésekkel segít párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk a témában.

Sokakat néha az motivál a szexre, hogy a partnerük jól érezze magát, ne szenvedjen hiányt semmiben. Párja kedvéért akkor is ráveszi magát, ha éppen semmi kedve az együttléthez. Ezzel az a gond, hogy ha nagyon eltérő a két fél libidója, akkor abban a félben, aki kevésbé vágyik a szexre, megjelenhet a bűnösség érzése egy újabb visszautasításnál: bűnösnek érezheti magát, mert nem adja oda magát a partnerének, és tudja, hogy csalódást fog okozni. Pedig mindig mondhatunk nemet, ez is egyike azoknak a dolgoknak, amiket jó, ha tudatosítunk magunkban.

A mentális jóllétünkhöz hozzátartozik a szexuális élet is, azonban ez akkor lehet egészséges, ha betartjuk a saját határainkat. És ezzel felmerül egy újabb kérdés: honnan tudhatjuk, hogy hol vannak a saját határaink? Az alábbi kérdésekre adott válaszokkal bárki kiderítheti ezt (hogy konkrétabban meg tudjuk fogalmazni magunknak, akár tollat és papírt is ragadhatunk): akár az ismerkedés fázisában van valaki, akár párkapcsolatban él, a válaszai segíthetnek átlátni saját működését.

Van-e olyan érzés bennem, hogy valamit tenni kellene?

Előfordulhat, hogy nyomást, kényszert érzünk a szexuális együttlétre. Ha valóban beleegyezünk a szexbe, és tényleg vágyunk rá, akkor ez az érzés ismeretlen. Ha bárki azt érzi, hogy orális szexet vagy akár kézzel való kielégítést kell végeznie a partnerén anélkül, hogy ő maga akarná, akkor egyértelmű, hogy nem kellett volna belemennie a helyzetbe. A fő kérdés, hogy ott és akkor valójában mire vágytunk volna jobban?

Tiszta fejjel ugyanezt a döntést hoznám?

Azt, hogy mi történik az ágyban, befolyásolhatják az érzelmeink (esetleg alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek használata), de akár a helyzet is úgy hozhatja egy buliban. Tipikusan ilyenek az egyéjszakázások, amiket esetleg másnap megbánunk. Ezeknél az eseteknél felmerül a kérdés: tiszta fejjel is belementünk volna a szexbe? Ilyen lehet az exszel való újbóli találkozás, esetleg csókolózás vagy szex, vagy esetleg egy kollégával megtörtént affér is.

Várok bármit cserébe azért, amit csinálok az ágyban?

A szex akkor jó, ha kölcsönös, de ez a fogalom nem azt jelenti, hogy ha én kielégítem a partnert orálisan, akkor azt azért tenném, mert cserébe ugyanezt várom el. Sokan állnak bizonyos szexuális cselekményekhez úgy, hogy tessék-lássék módjára csinálják, méghozzá azért, hogy velük is megtegye a partner. Mindenre igaz, amit a szexben teszünk: csak akkor lesz jó, ha azt csináljuk, amire szívből vágyunk. Az elvárások pedig nem ilyenek.

1000 százalékig biztos vagyok abban, hogy a partner erre vágyik?

Hogy mit teszünk az ágyban, befolyásolhatja az is, hogy azt hisszük: partnerünk erre vágyik. Pedig lehet, hogy nem. Sok pár él úgy több éve házasságban, párkapcsolatban, hogy sosem beszéltek különösebben a szexről, arról, hogy mit élveznek benne, mi a jó számukra. Így lehet, hogy meglepődnének, ha kiderülne, valójában mire vágyik a partner. A jó szex feltétele tehát az is, hogy tudjuk, nagyon biztosak legyünk abban, hogy mit szeretne a másik fél.

Hogy fogom magam érezni szex után? Volt-e olyan, hogy rosszul éreztem magam utána amiatt, ami történt?

Van, hogy a szeretkezés nem feltétlenül okozza azt az örömöt, és azt a fajta kielégülés-érzést, ami jótékony hatású a lelkünknek. Sokan zavartságot, megbánást éreznek, esetleg úgy érzik, mintha valami hiányozna az egészből. Fontos magunkban visszapörgetni a múltbéli élményeket is: volt-e korábban is hasonló élmény, esetleg van-e olyan cselekvés az ágyban, ami ehhez az érzéshez köthető, ami kiválthatta?

Bármikor mondhatok közben nemet, és biztos lehetek abban, hogy meg is áll a partner?

Ha erre a kérdésre nem a válasz, akkor nagy baj van, és ez egy úgynevezett vészjelzése annak, hogy a kapcsolat bántalmazó lehet. Erőszaknak minősül, ha szex közben valaki nemet mond (bárki bármikor meggondolhatja magát és mondhat nemet), és a partner ezt figyelmen kívül hagyva folytatja tovább. Ha ez pofonnal, leszorítással és egyéb testi erőfölény mutatásával jár, akkor mihamarabb szükséges segítséget kérni.

Mennyire fontos nekem az, hogy a partnerem kedvéért tegyek meg valamit az ágyban?

A szexuális életben sohasem jó, ha csak azért teszünk meg valamit, mert a partnernek az fontos. Tipikusan ilyen az anális szex vagy akár a hármasszex – rengetegen mennek bele csak azért, mert úgy érzik, ha ők nem teszik meg, akkor majd más nő megteszi. Csak akkor szabad bármit is csinálni a szexben, ha mi magunk is vágyunk rá és szívesen kipróbálnánk. Ellenkező esetben igen hamar elvész a szex örömének érzése.

Ha nem kezdeményezett volna, akkor is akarnám a szexet?

Van, hogy nehéz megkülönböztetni, hogy valóban akarjuk a szexet és vágyunk rá, vagy csak a partner kezdeményezése miatt megyünk bele. Érdemes átgondolni ezt a kérdést bővebben, és válaszolni magunknak: ha a partner nem közeledik, vajon mi kezdeményeztünk volna?

A félelmünk, hogy csalódást okozhatunk a másik félnek, hogy nem leszünk számára elég jók, felülírhatják a saját határainkat. Ezért is jó időnként megállni, és végiggondolni, mit jelent számunkra a szex és valójában hogyan éljük azt meg. A legfontosabb, hogy saját magunkkal legyünk őszinték a felsorolt kérdések megválaszolásában, és ha ez már megvan, akkor jó eséllyel képesek leszünk változtatni az addig megélt negatív élményeinken.

