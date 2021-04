Tóth Gabi le akar érettségizni és népzenét, néprajzot is tanulna

A megasztáros időszakában maradinak tartották vallásossága miatt, így eldobta a hitét, hogy megpróbáljon megfelelni másoknak.

A Nők Lapja készített interjút Tóth Gabival, aki a címlapon egyébként kislányát, Hannarózát is megmutatta. A döntése mögött az állt (annak ellenére, hogy tavaly kijelentették, semmilyen felületen nem mutogatják a gyereket), hogy anyák napja alkalmából tesznek kivételt.

A beszélgetés során elmondta, tervezi az érettségit, mert anno a Megasztárba tizenhat évesen került be, ideje pedig nem volt a vizsgákra. Sőt, arról is említést tett, fiatalon a hitét is eldobta, hogy megfeleljen sok embernek a szakmában.

Elvitt a showbiznisz és nem is érzékeltem. Munka, karrier, felszínesség, hírnév. Tizenhat évesen pottyantam bele a Megasztár után. Nem volt tanácsadóm, aki elmondja, hogy kell kommunikálni, felépíteni magam. Ösztönösen cselekedtem. Eleinte gúnyolták az értékrendem, a tájszólásom, a vidékiességem, az iskolázatlanságom. Hívőként maradinak, konzervatívnak tartottak. És én meg akartam felelni az itteni köröknek, eldobtam a józanságom, a hitem. Szeretnék leérettségizni, aztán népzenét, néprajzot tanulni, pótolni mindent, ami kimaradt.