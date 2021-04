Schobert Norbi élőzte, ahogy beoltották: Igyekeztem, hogy ezt megússzam

Schobert Norbi a szentendrei házi orvosi rendelőből jelentkezett be élőben a Facebook oldalán, miután feleségével, Rubint Rékával úgy döntöttek, hogy beoltatják magukat a kínai, Sinopharm vakcinával. Mindezt úgy, hogy korábban szerették volna elkerülni az oltást.

Tudnotok kell rólam, hogy 14 hónapja tombol a covid és rengeteg covidossal találkoztam, többet látogattam, vittem élelmiszert egészségügyi dolgozóknak, volt a családomban is covidos és érintkeztem is vele, de nem tudtuk elkapni a covidot a Rékával. Nem voltunk oltáspártiak, ezért nem is tolakodtunk az elején, hogy elmenjünk erre a covid oltásra. Meghagytuk azoknak, akik igazából félnek. Mivel nem kaptuk el ezt a vírust sehogy se, valószínűleg edzettek vagyunk, ezért igyekeztem, hogy ezt megússzam, de nem úszom meg. Azért teszem meg, mert felelősséget szeretnék vállalni másokért, hogy nehogy valakit megfertőzzek és ne legyünk fertőzők