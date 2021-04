Levette az óvszerét szex közben sunyiban, nemi erőszakért ítélhetik el

Ez lesz az első ilyen tárgyalás Új-Zéland történetében.

Az ország fővárosában, Wellingtonban egy pontosan meg nem nevezett férfinek azért kell a bíróság elé járulnia vádlottként, mert szex közben úgy húzta le az óvszerét, hogy a partnere nem tudott róla. A helyi rendőrség közlése szerint a férfit emiatt most a bíroság nemi erőszakért ítélheti el – közölte a New Zealand Herald.

Mi is írtunk korábban erről a veszélyes trendről, amit egyre több helyen hivatalosan is nemi erőszakként tartanak számon, hiszen ha titokban történik az óvszer eltávolítása egy aktus közben, az nem mindkét fél beleegyezésével történik. Hale Ryan, a helyi rendőrség bűnügyi részlegének egyik veterán nyomozója szerint az egész ügy történelmi jelentőségű, mert ez első ilyen per Új-Zéland történetében.

A lapnak nyilatkozó Dr Samantha Keene, a Wellingtoni Victoria Egyetem munkatársa szerint ha egy ember beleegyezik abba, hogy egy másik emberrel óvszerrel közösüljön, azzal nem egyezik bele abba, hogy ugyanezt védekezés nélkül is megtegye. Ez a fő probléma azzal, ha valaki szex közben sunyiban leveszi az óvszert, és ezért kell nemi erőszakként kezelni az ilyen ügyeket.

Az óvszer szex közbeni eltávolítása az aktus résztvevőit olyan egészségügyi kockázatoknak teszi ki, mint a szexuális úton terjedő fertőzések, a HIV és hetereszexuális partnerek esetén a nem kívánt terhesség

– mondta a szakértő a New Zealand Heraldnak, majd hozzátette, nagyon sokszor az áldozatok és az elkövetők sem tudják, hogy ez a szexuális erőszak egyik formájának számít.

A férfi tárgyalása ebben a hónapban lesz.