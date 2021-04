Váratlanul az összes vendéget kirakták a hotelből, mert eladták

A floridai szállodát nagyjából száz embernek kellett azonnal elhagynia, és még az összes ott dolgozó embert is kirúgták.

Nagy meglepetés érte egy floridai szálloda vendégeit április elsején, amikor teljesen váratlanul közölték velük a hotel dolgozói, hogy azonnal el kell hagyniuk a szállodát, mert azt eladták, és már aznap be is szüntetik a működését – jelentette a helyi sajtó. A beszámolók szerint nagyjából száz embernek kellett hirtelen szállást találnia Floridában, ahol az év egyik legforgalmasabb nyaralási szezonjának számító tavaszi szünet miatt szinte minden hotelszoba foglalt, és emiatt az árak is jóval magasabbak a szokásosnál.

A Kissimmee városában található Champions World Resort dühös vendégei a helyi televízióknak elmondták, hogy reggel közölték velük, hogy aznap délután négy óráig el kell hagyniuk a területet, mert új tulajdonosa lett a helynek, aki nem működteti tovább a szállodát, és azonnal be is zárja azt.

A hotel weboldalán a WESH televízió beszámolója szerint aznap egy rövid üzenet jelezte, hogy el lett adva, majd pár órával később az egész weboldal meg lett szüntetve. A Fox35 televízió cikke szerint délben már az áramot is kikapcsolták az épületben, és minden ott dolgozó embernek felmondtak.

A vendégek elmondták, hogy semmilyen figyelmeztetést nem kaptak arról, hogy ez megtörténhet, és azt sem mondta meg nekik senki, hogy vissza fogják-e kapni a szállodai szobákra már elköltött pénzüket.

Az Orlando Sentinel pár nappal később megjelent cikkéből kiderült, hogy az ingatlant egy floridai befektető vásárolta meg, aki nem szállodaként akarja tovább használni az épületet, hanem apartmanokat akar abban létesíteni. A beszámoló szerint az új tulaj munkatársai nagyon meglepődtek, amikor az adásvétel lezajlása után kimentek a szállodához, és kiderült, az még teli van vendégekkel, és szállodai dolgozókkal.

A lap információ szerint a vendégeket kártalanítani fogják.