Egy csapat nő meztelenkedett Dubajban, börtönt kaphatnak érte

Nőkből álló csoportot tartóztatott le a dubaji rendőrség erkölcstelenség miatt, miután a hölgyek meztelenül pózoltak az erkélyen fényes nappal – állítólag egy reklámanyaghoz. A jelenetről készült felvétel a Twitteren is körbe járt, ezért lett belőle akkora probléma. Ezen látható, hogy a textiljeiktől megszabadult nők az előkelő Marina negyed egyik penthouse lakása előtt vadultak meg.

Az Egyesült Arab Emírségekben szigorú törvények vonatkoznak a közösségi média használatára, a ledérkedésért pedig a pénzbüntetésen túl börtön járhat, még azoknak is, akik csak tovább osztották a problémás fotókat a netes felületeken.

A rendőrségi közlemény szerint a nők elfogadhatatlan viselkedése nem fér össze az emirátusi közösség értékeivel. A pucérkodók akár hat hónapig terjedő börtönt és 5000 dirham (kb. 420 ezer forint) pénzbüntetést kaphatnak a közerkölcstörvény megszegéséért, ami egyebek mellett a nyilvános helyen való csókolózást, vagy az engedély nélküli alkoholfogyasztást is korlátozza. Hogy mi lesz a pucérkodók sorsa, arról a helyi bíróság dönt.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubaihttps://t.co/9RwrgmqOEv pic.twitter.com/eCdNRg8Ajq

— The Scottish Sun (@ScottishSun) April 4, 2021