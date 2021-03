Nevetve osztotta meg a műugró, hogy meztelennek tűnt a tévében

Az ohiói Jake Lowe egy egyetemi bajnokságon vett részt a héten műugrásban, amit az ESPN amerikai sportcsatorna is közvetített. Azonban nem ugrása volt az, ami miatt ismertté vált a Nyugat-Virginia Egyetem csapatában versenyző fiatal neve (egyébként hetedik lett, egy méteren).

Az ismertséget az ESPN feliratának köszönheti. Az ugyanis a lehető legjobb helyen volt, amikor mutatták, ahogy az ugrásra készül. Az ugyanis csipőtájékon takarta el a testét, ami miatt úgy tűnt, mintha teljesen pucér lenne.

A fotót maga Lowe osztotta meg Twitter-oldalán, közölve, hogy az ESPN erkölcstelenné tette. A fotó hatalmas sikert aratott a közösségi oldalon, ahol majdnem negyedmillió like-ot kapott, és több mint tízezren osztották meg a viccesre sikerült fotót.

ESPN did me so dirty tonight pic.twitter.com/u7aVbYsZdr

— bad girl wesley (@westheghost) March 4, 2021