Engem ölel, de mással szemez

Mit lehet tenni, ha a partnerünk rendszeresen megnéz más nőket vagy férfiakat? Mit tegyünk, ha utánuk forgolódik, ha szexuális töltetű megjegyzéseket tesz? És mikor van az, hogy ezeket a bámészkodásokat érdemes komolyan venni? Ezekre a kérdésekre is válaszol párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk.

Flört, viszony vagy semmi?

Ártatlan flört vagy egy későbbi viszony első lépései? Általában ez a férfiak és a nők első gondolata, amikor észreveszik, hogy partnerük valaki másra látványosabban figyel, mint általában. A koronavírus-világjárvány miatt azt gondolnánk, hogy ennek a témának nem igazán van most itt az ideje, azonban a flörtölések, az elkapott tekintetek nem szűntek meg a pandémiával.

A flörtök, tekintetváltások olyan területen jelennek meg, ahol több emberrel találkozhatunk, például a boltokban, a buszon, a villamoson – mindez a maszk mögött. Emberek vagyunk, ráadásul bezárva éljük a mindennapjainkat, egyes ingerek emiatt felerősödhetnek. Ami eddig a koncerteken, bulikon, kocsmák pultjainál vagy munkahelyeken zajlott, mostanra áthelyeződött a felvágottaspulthoz, és ez teljesen érthető.

De hogyan reagáljunk, ha azt látjuk, hogy a partnerünknek valaki más is tetszik?

Mielőtt ezt a kérdést bővebben megválaszolnánk, érdemes megvizsgálni, miért eshet valakinek rosszul az, ha a partnere valaki másra úgy néz. Amikor egy szép szerelmi kapcsolat elindul, úgy érezzük, valóban nincs senki más a világon, csak mi ketten. Úgy is élünk, így is randizunk, tényleg nem veszünk észre másokat, van, hogy szó szerint nem is nézünk másra, csak egymásra. Ez a párkapcsolatoknak az első, szenvedélyes szakasza, aminek egyszer csak vége lesz, de okkal: a szenvedély egy kicsit csökken, miközben megemelkedik az elköteleződés és az intimitás érzése.

Szenvedélyes szerelem ⇒ Elköteleződés

Az elköteleződéssel és az érzelmi intimitás mélyülésével a kapcsolat újabb szintre lép, azonban ezt a szintet nem minden kapcsolat éli túl. Ez az a bizonyos leválási szakasz, amikor az az állapot, hogy másra se nézünk és csak egymással foglalkozunk, véget ér. Leválunk egymásról, de ez nem jelenti a szerelem végét, mindössze azzal jár, hogy másokkal is találkozunk, időt szánunk a hobbijainkra, barátainkra, családunkra, többet, mint az előző hónapokban. Igényünk lesz arra, hogy külön is töltsünk időt, és ez akkor okozhat gondot a kapcsolatokban, ha eltérő időben válunk le egymásról: lehet, hogy az egyik félnél ez az időszak hónapokkal hamarabb érkezik el, mint a társánál.

Előfordulhat, hogy a partnere ezt nehezebben viseli, nem érti, hogy az a szenvedélyes időszak hova tűnt hirtelen, mi ez a változás. Pedig ez nem más, mint a párkapcsolatok teljesen természetes folyamata. Ebben a leválási – és az ezt követő – időszakban előjöhetnek a féltékenykedések, felbukkanhatnak az exek is a baráti kapcsolatokkal, több lehet a veszekedés. Jobban előtérbe kerülhet az is, hogy mit csinál a partner, merre kalandozik a tekintete.

Ha valaki valakit megnéz, ha összeakad a tekintetük, az még nem megcsalás. Ha azonban a bámulás zavaróan sok ideig tart, vagy ha például valaki elengedi közben a partnere kezét (semmibe veszi a jelenlétét), akkor ezzel foglalkozni kell.

Sosem jó, ha nekiugrunk a másik torkának és féltékenységi jelenetet rendezünk. Azonban azzal segíthetünk a dolgon, ha higgadtan, nyugodt körülmények között elmondjuk a partnernek, hogy hogyan érezzük magunkat a viselkedése miatt. Például hogy érzelmi bizonytalanság gyötör minket, hogy félelmet generál bennünk a helyzet, vagy hogy megalázva érezzük magunkat. Mint mindenben, ebben a helyzetben is van egy bizonyos határ, amit senkinek nem szabad tűrnie, akkor sem, ha ez esetleg a kapcsolat végét jelentené.

Felfalja a szemével? Ez már nem oké

Nem érdemes teret adni olyan helyzetnek, amiben

a partner megjegyzéseket tesz a látott nőkre, és ezek a megjegyzések az ő szexuális fantáziáját tükrözik,

a partner összehasonlítgat minket azokkal, akiket megbámul,

a partner rendszeresen megnéz másokat, szemével szinte felfalja az idegeneket,

a partner mást látva elengedi a kezünket, távolabb áll és szinte idegenként kezel.

Bármi is az oka annak, hogy párunk ilyesmiket tesz, muszáj tisztában lennünk azzal, hogy ha teret hagyunk a felsoroltaknak, akkor az bizony az önbecsülésünknek sokat árthat. Ha azonban ezt a szintet nem üti meg a bámészkodás, akkor kezeljük a helyzetet a lehető legjobban. Először is tisztázzuk vele, hogy a nézelődés, forgolódás mások után megtörténik. A legtöbb ember annyira öntudatlanul csinálja, hogy nem is tudja. Érdemes azt a trükköt is bevetni, hogy amikor észrevesszük, hogy megnézett valakit, két utcával később rákérdezünk, látta-e azt a nőt. Ezzel egyértelművé válhat, hogy mennyire jelentéktelen és ártatlan is ez a szituáció.

Ha kimondjuk, hogy észrevettük, ahogy másokat is megnéz, sőt képesek vagyunk megfogalmazni az ezzel járó érzelmeinket is, akkor ő is figyelni fog a viselkedésére. A párkapcsolatok a kölcsönös tiszteletre épülnek, bátran kérjük meg, hogy legyen tekintettel arra, ami zavar minket. Az is működhet, hogy viccet csinálunk a dologból, például ha mi magunk szólunk neki arról, hogy a látómezőbe került egy olyan nő, mint amilyeneket meg szokott nézni.

Sokféle érzelmet kiválthat belőlünk az a pusztán pár másodpercnyi jelenet, ahogy a partnerünk megbámul valakit, azonban sokkal több ideig mérgezhet minket belülről. A haragot, dühöt, sértettséget inkább váltsuk fel azzal, hogy beszélünk róla: tegyük ki az asztalra ezt a problémát! A kapcsolatok akkor működnek jól, ha képesek vagyunk megtárgyalni a gondjainkat egymással, ha azokból konstruktívan tanulunk. A megoldás tehát ebben a helyzetben is a kommunikáció, és az is sokat segíthet, ha ezeket a helyzeteket pont annyira vesszük komolyan, mint amilyenek – akkor aggódjunk, ha túllépik az egészséges határt.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba