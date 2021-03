Túladagolása után megvakult Demi Lovato, utána is csak részlegesen javult a látása

Kifejezetten ijesztő, amiről új dokumentumfilmjében beszélt.

Demi Lovatónak van egy új dokumentumfilmje, a Dancing With the Devil, melyben főként 2018-as drogtúladagolásáról esik szó. Korábban már kiszivárogtak ebből részletek, nevezetesen, hogy az ominózus eset után három sztrókja és egy szívrohama is volt.

Mint kiderült, ez még mindig nem a jéghegy csúcsa, ugyanis az énekesnő megvakult a túladagolás után, a látását annyira károsította a kábítószer. Egyáltalán nem látott semmit egy ideig, a családtagjait sem ismerte fel a kórházi ágyon, sőt, nem is jött teljesen rendbe: vakfoltokat lát, emiatt soha többé nem vezethet autót, és egy csésze ital kitöltésével is komoly gondjai vannak.