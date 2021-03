Letartóztatták az igazgatóhelyettest és lányát, mert meghekkelték a rendszert, hogy a lány legyen a bálkirálynő

Több száz diák fiókját törték fel.

Egy iskolai igazgatóhelyettest és tizenéves lányát is azzal vádolják, hogy feltörte a tanulók hozzáférését, hogy így befolyásolják a lány iskolájában a bálkirálynő-választást – közölte a Floridai Rendészeti Minisztérium.

Tavaly novemberben kezdtek el vizsgálódni az ügyben a hatóságok, amikor az Escambia megyei tankerület felfedezte, hogy több száz tanulói fiókhoz engedély nélkül fértek hozzá a Tate Középiskola báljának szavazásakor októberben. 117 szavazatot adtak le ugyanarról az IP-címről.

Azt azonban nem közölték, hogy kire adták le a szavazatot és hogy végül ki nyert. Egy általános iskola igazgatóhelyettesét, Laura Carrollt és a Tate-be járó 17 éves lányát vádolták meg az ügyben. Egy helyi lap képek és videók alapján arra jutott, a lány lett a győztes.

Az anyának tankerületi hozzáférése van a tanulói rendszerhez, amelyben rögzítik a diákok jegyeit, kórtörténetét, teszteredményeit és egyéb információit is. Ezen a rendszeren belül adhatták le a tanulók a bálkirálynő-szavazásra a voksukat.

Összesen 246 szavazatot adtak le Caroll telefonjáról és számítógépéről.

A vizsgálat közben több diák is azt mondta, hogy a nő lánya eldicsekedett azzal, hogy anyja csal a szavazáson, és azt is megemlítette, hogy Caroll többször is utánanézett a rendszerben az iskolatársainak, a lány pedig visszaélt ezekkel az információkkal.

A vizsgálat szerint Caroll 2019 augusztusa óta 372 középiskolai diák adataira keresett rá, ebből 339 a Tate-re jár(t).

A lányt kirúgták az iskolából. Őt és anyját is letartóztatták hétfőn.