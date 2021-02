A szex nélküli házasság okai

Mit tehetünk azért, hogy több legyen a szex az életünkben? Jó-e, ha többet randizunk? Hogyan közelítsük meg ezt az érzékeny témát a kapcsolatunkban?

Sebezhetőek a szexmentes házasságok

A szexnek megvannak a maga hasznos egészségügyi funkciói, például, hogy szeretkezés közben olyan hormonokat szabadít fel bennünk, amiktől fiziológiailag jól érezzük magunkat. A szeretkezés erősíti az érzelmi kötődést két ember között, akkor is, ha már hónapok óta nem volt szex a kapcsolatban. A szexmentes házasságok éppen ezek miatt sebezhetőek. Az érzelmi kötődésen túl azért is, mert eltolódhatnak a szerepek a kapcsolatban. Tipikusan ilyen az az élethelyzet, amikor gyerek születik, és apává és anyává válunk – mellette pedig letesszük jó időre a férfi és női énünket.

Kapcsolódó A lakótársérzéssel kezdődik a szexmentes kapcsolat Ismerős a helyzet, hogy inkább elkapcsoljuk a tévét, ha szexjelenetet látunk, és zavarban vagyunk?

Hogy megértsük, milyen okok vezethetnek odáig, hogy a szex hiánya komolyabb gondot okozzon, érdemes megnézni, milyen az az állapot, amikor szakítanánk. Amikor valaki elkezd azon gondolkodni, hogy szakítana, akkor az okok között általában előkerül az idő, a szex vagy a pénz. Ezek azonban összefüggnek egymással, hiszen előfordulhat, hogy azért nincs elég idő a szexre, mert – lévén, hogy több pénzre van szükség –a munka kerül a fontossági sorrend első helyére. Amikor pedig azért nincs elég pénz, mert például valaki éppen nem tud dolgozni, a helyzet annyira felfokozott is lehet az anyagiak miatt, hogy épp ezért nem lesz szex a kapcsolatban – pedig idő lenne rá, csak a hangulat nem megfelelő.

Ahhoz, hogy hosszú távon jól működjön egy házasság (vagy élettársi kapcsolat), fontos, hogy mindketten egyensúlyra törekedjenek a kapcsolatban. Ha pedig egy-egy életszakasz nem teszi ezt lehetővé, akkor, ha a nehezebb időknek vége van, vissza kellene térni oda, ahonnan elkezdtük. Tömören összefoglalva nagyjából ez is lenne a kulcsa annak, hogy hosszú távon megmaradjon a szexuális élet.

Az a jó kiindulási pont, ha szembenézünk azzal: nincs szex a kapcsolatban. Ha ez megvan, akkor derítsük ki együtt, mi okozza ezt.

Mit tegyünk ellene?

Általában a legtöbb pár esetében az idő hiánya kerül előkelő helyre az okok fejtegetésekor. Ennek a legékesebb bizonyítéka az, amikor hetek vagy akár hónapok elteltével újra van szex, majd utána elhangzik mindkét érintett szájából (vagy arra gondolnak), hogy „ez milyen jó volt, hogy hiányzott, miért nem csináltuk eddig?”. Az is jellemző lehet, hogy a kettesben töltött hosszú hétvégéken, nyaralásokon több az intimitás, akár a szex is, mint egyébként a hétköznapokban. Egyértelmű, hogy a közösen töltött minőségi időt, a privát időt kellene előtérbe helyezni – akár a családtagok, rokonok vagy bébiszitterek segítségét kérni hetente egyszer ahhoz, hogy randira mehessünk, együtt legyünk. Nem szabad elkezdeni azon agyalni, hogy kinek milyen egyéb problémái lehetnek. Ne kezdjünk el egymás pszichológusává-szexuálterapeutájává válni! Ezek helyett inkább töltsünk minél több időt egymással úgy is, hogy a kötelezettségeket hátrahagyjuk pár órára.

A közös „együtt lógás” rengeteget segíthet az egymásra hangolódásban. Ha régóta nem volt szex, akkor semmiképp ne azzal kezdjük visszahozni, hogy lefoglalunk egy hotelszobát pár órára. Ez ugyanis elég nagy teljesítménykényszert hozhat magával, mindkét fél számára. Inkább a randizásokra összpontosítsunk: kirándulások, séták, városnézések tökéletesek erre, de akár az első randik helyszínét is végiglátogathatjuk. Érdemes arra sétálgatni, ahol az első félévet töltöttük együtt. Ha ez az egyetem, akkor ott, ha ez az első közös lakás utcája, akkor sétáljunk arra. Az is jó ötlet, ha a szívünknek legkedvesebb éttermünkbe megyünk együtt, oda esetleg, ahol az első félévben együtt ettünk. Semmi baj azzal, ha ez a sarki gyrosos, nem pedig egy Michelin-csillagos étterem, nem a pénz költésén és a fényűzésen van a hangsúly, hanem a közösen töltött időn.

A randik akkor érik el a céljukat, ha jó hangulatban telnek, ha interaktívak, és nem csak úgy ülünk egymással szemben az étteremben, hogy mindketten a telefonunkat nyomkodjuk.

A lakás elosztását is érdemes átgondolni

Sok párnál a közösen töltött idő hiányát éppen a közös otthonuk elrendezése okozza. Ha nincsenek falak, amik elválasztanának a gyerekektől, ha az egyik fél minden éjjel a gyerekkel alszik, mert különben mászkálás lenne éjszaka, akkor ne csodálkozzunk a szex hiányán. Ez különösen a kisgyerekesekre lehet igaz, de a rossz elrendezésű lakás idősebb korban is gátja lehet a szexnek. Pártanácsadáson találkozni olyan ötvenes párokkal is, akik a nappaliban alszanak egy kinyitható kanapén, és abból nyílnak a gyerek(ek) szobák. Így a gyerekek csak a szülők életterén keresztül sétálva tudnak vécére menni vagy vizet inni éjjel. Az ilyen elrendezésű lakásokban tudat alatt is ott lehet mindkét félben, hogy a gyerek bármikor bejöhet – ez a fajta készenléti állapot pedig nem alkalmas arra, hogy önfeledten, magunkat elengedve, kiteljesedjünk a szeretkezésben.

Egy új lakás, vagy csak új falak felállítása, esetleg ajtók beszerelése sokat tehetnek azért, hogy újra legyen intim tér a közös otthonban. A hálószoba legyen valóban olyan, amit privát térnek nevezhetünk – ha nappal nem is, de legalább este. Érdemes naptárban is tervezni a közösen töltött időt: randizzunk kettesben akár a hálószobában is, borozzunk, sakkozzunk, kártyázzunk, kisállatoktól, gyerekektől mentesen legalább hetente egyszer. Azok a párok, akik képesek arról beszélni, hogy nincs testiség az életükben, képesek ezzel szembenézni, és képesek együtt tervezni a közös életüket, számíthatnak arra, hogy több lesz a szex. Amennyiben együtt nem, vagy nehezen tudunk ezen változtatni, érdemes átgondolni egy szakember bevonását a megoldáshoz.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba