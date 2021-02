Kik álmodnak többet a szexről?

Mitől függnek erotikus álmaink? Például, hogy éppen egyedülállóak vagyunk, vagy sem? Kik álmodnak többet a szexszel: akik házasok vagy akiknek nincs partnerük? Egy kanadai kutatás segít megválaszolni ezeket a kérdéseket.

A fiatalabb, egyedülálló férfiak és nők többet álmodnak a szexről?

Vannak, akiknek a főnökükkel kapcsolatos szexuális vágy jelenik meg álmukban, mások szakítás után arról álmodnak, hogy az exükkel szeretkeznek. Az erotikus álmok így vagy úgy, de mindannyiunk életében jelen vannak. Azoknál is, akiknek egyáltalán nincs szexuális életük. Az biztos, hogy amit éjjel álmodunk, annak köze van az éber állapotunkban megélt élményekhez, gondolatainkhoz – a kérdés az, hogy van-e összefüggés a párkapcsolati státszunk és aközött, milyen gyakran álmodunk erotikusat. Elsőre talán azt mondanánk, hogy azok, akik fiatalabbak és nincs szexuális életük, biztosan többet fantáziálnak napközben a szexről, így több az erotikus álmuk, mint azoknak, akik idősebbek és párkapcsolatban élnek.

Justin Lehmiller, a Kinsey Intézet egyik munkatársa írt a témában a blogján arról, hogy kutatás is készült ebben a témában – ahogy az emberi szexualitás számos egyéb területét is mindmáig vizsgálják a kutatók. Hogy a szexuális álmok gyakorisága mennyiben függ a párkapcsolati státusztól, egy 823 felnőtt férfi és nő által kitöltött online felmérésből derült ki. A 2020-ban megjelent kanadai felmérésben 467 nő és 356 férfi vett részt, átlag életkoruk 49 év. A résztvevők kétharmada párkapcsolatban élt a felmérés kitöltésekor.

Az online kérdőív kérdései arra irányultak, hogy a kutatásban résztvevőknek milyen gyakran vannak erotikus álmaik – olyan álmok, amikben csók, flört, szex vagy hasonló történés jelenik meg. A korábbi kutatásokhoz hasonlóan ezúttal is az derült ki, hogy a résztvevők nagy része, pontosabban kétharmada álmodott már szexről. A kanadai felmérés szerint a férfiak gyakrabban álmodtak erről, mint a nők: az álmaiknak körülbelül egyötöde erotikus jellegű. Egyértelműen kiderült az is, hogy a párkapcsolati állapotunk nem függ össze az álmaink tartalmával,

az egyedülállók álmai 16,5 %-a erotikus jellegű, amíg a párkapcsolatban élőknél ez az arány 17,3%.

A tézis, miszerint az egyedülállók többször álmodnak a szexről, tehát nem igaz, hiszen a házasoknak, párkapcsolatban élőknek is vannak hasonló álmaik. Az is lehetséges, hogy semmilyen hatással sincs a párkapcsolati állapotunk arra, hogy mennyit fantáziálunk a szexről: előfordulhat, hogy ez pusztán az egyéni libidószinttől függ. A felmérésben részt vettek özvegyek is – nemcsak idősebbek, fiatalabbak is –, és a kutatás rávilágított arra is, hogy ők igen csekély mértékben álmodnak a szexről. Ennek pedig a gyász és a bánat lehetnek az okai.

Az erotikus álom csak a miénk

Azt is jó figyelembe venni, hogy amikor álmodunk, az egyfajta szelepként is működhet. Az álmainkban tükröződő szexuális tartalmak attól is függhetnek, hogy éber állapotban mennyit gondolunk a szexre – függetlenül attól, hogy van-e rendszeres szexuális életünk, még vágyhatunk rá napközben is. Vagy épp ellenkezőleg: attól is függhet az erotikus álmok megléte, hogy mennyire fojtjuk el a vágyainkat. Ha elfojtjuk, akkor azért bukkanhat fel az álmainkban erőteljesebben, ha pedig napközben ezen is jár az agyunk, akkor ezért is megjelenhetnek az erotikus álmok.

Egyáltalán nem ritka, hogy akár orgazmusig is eljutunk az erotikus álmoknak köszönhetően. Akármit is álmodunk, az valóban csak álom, és az sem feltétlen igaz, hogy tartalmának köze lenne a valós (éber állapotunkban jelen levő) vágyainkhoz.

A nappali, éber tudatállapotunk és a párkapcsolatunk egészséges keretet ad az életünknek, bár ezzel együtt sok morális gátat is emelnek a szexuális életünkbe. Az éjszakai erotikus álmok pedig csak a mieink, nem sok közük van a szexuális orientációhoz vagy az éber állapotban vágyott fantáziáinkhoz: leginkább azért, mert az álomban felbukkanó személyek, akikkel szexualitást élünk meg, nem „valós” személyek. Ők csak a saját énünket tükrözik, valamilyen külső személy formájában.

Éppen ezért is éljük meg bátran az erotikus álmokat, akár az orgazmus állapotát is, senki nem fog ítélkezni emiatt!

Az erotikus álmokban az a jó, hogy az ott megélt élmény kiteljesedhet, a szexuális ösztöneink felszabadulnak mindattól a gáttól, amit éber állapotunkban megélünk. Éppen ezért lehetnek ezek az álmok olyan erőteljesen jó élmények, hogy egy-egy ilyen álomra még hónapokkal később is emlékszünk.

