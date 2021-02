Az új párkapcsolatban megjelenhet a teljesítményszorongás

Az újdonsült szerelmi kapcsolatok jellemzője, hogy meg szeretnénk felelni a másiknak, és mivel még nem igazán ismerjük egymást, hajlamosak vagyunk az idealizálásra. Ez az a bizonyos rózsaszín köd, ami az első viták, veszekedések, egyet nem értések időszakában elkezd egy kicsit foszladozni. Ez teljesen normális jelenség. Azoknál a férfiaknál, akik szorongóbbak, akiknek korábban rossz szexuális tapasztalatuk volt, előfordulhatnak merevedési problémák a kapcsolat elején.

Csókolózáskor még van merevedés, utána megszűnik

Több férfi is tapasztalhatja magán, hogy egy új kapcsolatnál (vagy akár egy szeretővel a házassága mellett), leblokkol szex közben. Pont akkor, amikor a lényegre kerülne a sor. Jellemző lehet, hogy amíg nem eléggé forró a helyzet, addig minden működik: csókolózás, simogatások közben van spontán merevedés. Abban az esetben, amikor továbblépnének, és kézzel odanyúl a partner, máris visszaesik a merevedés. Dühítő, kétségbeesett helyzet ez, lehetséges, hogy valaki arra érez késztetést, hogy magyarázkodni kezdjen, de az is lehet, hogy szótlanul folytatja tovább a csókolózást, majd abbahagyja.

Ez a jelenség leginkább a kapcsolatok kezdetén jelentkezhet, kifejezetten olyan kliensek számoltak be erről, akik az életük során korábban valamilyen negatív szexuális élménnyel, elutasítással találkoztak. Érthető, ha ilyenkor valaki kétségbe esik, hiszen szeretne megfelelni a nőnek, szeretne bizonyítani, megmutatni, mennyire kívánja. Ez a pillanat is eljöhet hetekkel később, ha nem adja fel.

A kudarcélményt csakis a sok előjáték, a csókolózás és a minél több közösen töltött idő oldhatja fel.

Először is azt lenne jó tudatosítani, hogy ha van reggeli merevedés, ha van csókolózás közben merevedés, és csak akkor nincs, amikor odanyúl a partner, akkor ez távol áll az impotenciától. A reggeli és az éjszakai merevedés egyértelmű jelei annak, hogy a pénisz működik. Urológiai vizsgálat persze sosem árt. Amennyiben semmilyen szervi okot nem talál a szakorvos, biztos, hogy a lelki okokkal érdemes foglalkozni. A legtöbb esetben ez a lelki tényező nem más, mint a teljesítményszorongás, amit erős félelem táplálhat egyeseknél.

A kudarcélmény után is muszáj próbálkozni

Az önmunka akkor indulhat el, amikor egyértelmű, hogy sem felfázás sem egyéb urológiai probléma nem áll a merevedési zavar hátterében. Az a legjobb módszer, ha a férfi önmaga megnézi, mennyire van reggel merevedése: ezt a legegyszerűbben az elalvás előtti erotikus könyvek, novellák olvasásával érhetjük el. A pornót teljesen el kell hagyni ebben az időszakban – akinek nem megy, mindenképpen keressen fel szakembert.

Legalább két héten át, minden este, elalvás előtt olvasson erotikus könyveket – nem szükséges az egészet, elég csak pár oldalt. Ha erőteljesebbek a merevedések, és több reggelen át is tapasztalhatóak, akkor nincs különösebb probléma a pénisz működésével. Vannak, akiknek már ennyi is elég ahhoz, hogy magabiztosabban álljanak az új partnerrel a szexhez, és bátrabban lépegetnek tovább egymás testének felfedezésével.

Azok, akiknek a reggeli merevedések megléte kevés ehhez, célszerű lenne megfigyelniük tudatosabban partnerhelyzetben, hogy mi az, amire beindul az erekció. Mik azok a pózok, helyzetek, cselekedetek és mik azok az érzések? Ez lehet a kölcsönös vágyakozás, hogyha azt érzik, a partner is akarja őket. De lehet maga a bizalom is. Általában nem egy bizonyos kézmozdulat, vagy a partner meztelen testének látványa okozza a merevedést, hanem az ölelkezések, meghitt csókolózások, olyan cselekedetek, amiken keresztül érzelmeket élhetnek meg a partnerrel.

Ha megfigyeljük, mire indul el a merevedés, máris közelebb kerültünk a megoldáshoz.

Amennyiben a bensőgésebb érzelmek segítik a merevedést magát, akkor a szexuális helyzeten túl a hétköznapokban érdemes munkálkodnunk. A tudatosság mindig segít: sok beszélgetéssel, közösen töltött minőségi idővel, bókokkal, kedvességgel igyekezzünk mélyíteni az érzéseinket. Emellett pedig mindig csak abból legyen több a szexben, ami jólesik, ami még nem tölt el félelemmel. Bátran hozzunk olyan szabályt egymás között a partnerrel, hogy megbeszéljük, nincs behatolás, nincs szex két hétig. Amennyiben ebben az időszakban jóval több a szexuális együttlét, biztos, hogy a teljesítménykényszer gátolja a férfit abban, hogy megélje a szexet.

Kapcsolódó Innen tudod, hogy teljesítménykényszered van a szexben A szorongás alattomos, ha befészkeli magát a gondolatokba, akkor a szexnek is annyi lehet.

Bármilyen furcsán is hangzik, néha a veszekedések is segíthetik az új kapcsolatban azt, hogy a merevedés tartósabb legyen. Lehet, hogy a férfi annyira idealizálja a partnerét, hogy sokkal többet lát bele, mint ami a valóság. Egy-egy vita, veszekedés közelebb hozhatja a valósághoz, egy kicsit kiábrándulhat belőle annyira, hogy az idealizált kép már ne töltse el szorongással. Így a leblokkolás is elmúlhat szinte önmagától.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba