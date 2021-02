Segítség! Lehet, hogy impotens lettem?

Kevés dolog tudja jobban megtépázni a férfiak önbecsülését, mint ha képtelenek jól teljesíteni az ágyban. Persze mindenkinek lehet rossz napja, de az erekció tartós elmaradása már valóban aggodalomra adhat okot. Ilyenkor azonban nem kell rögtön impotenciára gondolni, hiszen a problémának számtalan, egyébként jól kezelhető oka lehet.

Itt most elsősorban a prosztatagyulladásra és a tartós kismedencei fájdalomra gondolunk, amelyek blokkolhatják az agy azon funkcióit, amelyek az erekcióért felelnek.

A prosztatagyulladás, legyen az akut vagy krónikus, az egyik leggyakoribb betegség, amely az 50 évesnél fiatalabb férfiakat érinti. A dülmirigynek is nevezett szerv betegsége érintő tünetek nagymértékben függenek a gyulladás okától, illetve a tünetek jelentkezhetnek hirtelen, de az is előfordulhat, hogy hónapok alatt alakulnak ki, és a beteg állapota hosszabb idő alatt lesz egyre rosszabb.

Sajnos, a prosztatagyulladás a szexuális funkciókat is befolyásolhatja, például együtt járhat a szexuális vágy csökkenésével, merevedési zavarokkal, a merevedés fenntartásának képtelenségével, fájdalmas ejakulációval, amelynek rossz értelemben vett csúcspontja, ha a hímvesszőből gennyes váladék ürül.

A kismedencei fájdalom jelensége hosszú ideje okoz fejtörést az orvostudománynak, és sajnos a mai napig nem ismert, hogy pontosan miért alakul ki a szervezetben. A tünetek azonban garantáltan bevésődnek mindenki agyába, aki valaha is szenvedett tőlük: az alhas, a medence és a lágyék tájékán jelentkező erős és nem múló fájdalom, amely mögött sok esetben sem szervi elváltozás, sem pedig gyulladás vagy egyéb fertőzés nem tapasztalható.

A fájdalom a combhajlat és a herék irányába is kisugározhat, és amikor már azt hinnénk, hogy elmúlt, újra és újra visszatérhet. Ha a problémát hónapokig nem sikerül kezelni, károsodhatnak a kismedencében futó idegrostok, ami merevedési zavarokat is okozhat, illetve az ejakuláció is fájdalommal járhat.

A statisztikák szerint Magyarországon inkább a férfiak hajlamosak arra, hogy halogassák szakember felkeresését, ha valamilyen szexuális eredetű problémájuk van, így kismedencei fájdalom esetén is sokan inkább a fájdalomcsillapító után nyúlnak, minthogy felhívnák a háziorvost, vagy az urológust. Ami baj, mert ezekhez a hatóanyagokhoz egy idő után hozzászokik a szervezet, ráadásul a betegség másik kellemetlen tünetének, a vizeletürítési nehézségeknek orvosolására alfa-blokkolókat tartalmazó készítményeket szoktak felírni, amelyek mellékhatásaként olykor erekciós zavar is jelentkezhet.

Bár a betegség kezelése még mindig sok fejtörést okoz az orvosoknak, léteznek már olyan, természetes eredetű összetevőket tartalmazó készítmények is, amelyekkel a kismedencei fájdalom szindróma eredményesen kezelhető, és ez egyúttal a merevedési zavarok elűzését is jelentheti. Éppen ezért, ha valaki a fenti panaszokat tapasztalja magán, ne szégyenkezzen, inkább vegye fel a kapcsolatot szakemberrel, aki az életmód megváltoztatására vonatkozó tanácsok mellett a tünetek mielőbbi enyhítéséhez szükséges gyógyszerekkel is ellátja.

