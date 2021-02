Chris Hemsworth dublőre kiakadt, amikor meglátta, mennyi izmot kell felszednie a színésznek

Chris Hemsworth legközelebb 2022-ben látható Thorként a Thor: Love and Thunder című filmben. A forgatás komoly fizikai felkészülést igényelnek, amit a dublőre nem visel valami jót, tekintve, hogy Hemsworth még sosem volt nagyobb darab, mint most. Bobby Holland Hanton 2013 óta alakítja a színész dublőrét, egy rádiós interjúban elmondta, mennyire nehezen éli meg a tömegnövelést.

Mindenki úgy van vele, hogy wow, néz mekkora lett, míg én úgy vagyok vele, hogy szuper, akkor most nekem is ekkorára kell edzenem magam. Írtam is neki egy üzenetet, hogy »köszi haver, ez még az eddigi felkészüléseknél is sokkal nehezebb lesz!«